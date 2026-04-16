Quảng Ninh bắt tay đối tác Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong – Hòn Nét



Cảng Con Ong - Hòn Nét nằm tại phía Nam vịnh Bái Tử Long, là 1 trong những động lực, ưu tiên đầu tư của tỉnh Quảng Ninh. Vị trí của cảng được các hòn đảo bao bọc, tạo nên một vùng nước sâu tự nhiên, kín gió và che chắn tốt, lý tưởng để hình thành hệ thống cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời lên đến 200.000 tấn.

Đồng thời, cảng có khả năng kết nối đa phương thức qua Quốc lộ 18, cao tốc Hà Hội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); quy hoạch tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cũng kết nối trực tiếp xuống cảng qua ga Cẩm Phả 2, tiếp cận ngay luồng hàng hải công cộng để kết nối thuận lợi ra phía biển... Với vị trí chiến lược đặc biệt này, cảng được đánh giá hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trung tâm logistics hiện đại, cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) Eric R. Dawicki về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải

Đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Con Ong - Hòn Nét phát triển theo hướng toàn cầu và trở thành cảng biển đồng bộ, hiện đại hàng đầu Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn chiến lược hướng tới phát triển kinh tế biển của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trọng tâm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường biển.

Ông Eric R. Dawicki, Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) khẳng định, trong dài hạn, khu vực Con Ong - Hòn Nét có thể trở thành một trung tâm hàng hải quan trọng, góp phần tăng cường kết nối của Việt Nam với các tuyến thương mại toàn cầu.

"Khi các hoạt động vận tải hàng hóa được chuyển dẫn sang khu vực cảng nước sâu, khu vực cảng tại Cái Lân Port sẽ có cơ hội được tái phát triển theo hướng du lịch biển, dịch vụ và các hoạt động kinh tế ven vịnh có giá trị cao hơn. Cách tiếp cận này không chỉ tạo ra động lực phát triển mới cho địa phương, mà còn góp phần giảm áp lực môi trường đối với vùng nước của Vịnh Hạ Long" - ông Dawicki nhấn mạnh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược Cảng Con Ong - Hòn Nét và sáng kiến hàng hải Quảng Ninh được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đầu tư nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển, nhất là đầu tư phát triển Cảng Con Ong - Hòn Nét thành cảng xanh, tầm cỡ quốc tế với các mô hình cảng thông minh, logistics, công nghiệp, hỗ trợ ngoài khơi và dịch vụ hàng hải…

Bản ghi nhớ gồm 13 Điều, lĩnh vực hợp tác là Nghiên cứu, đầu tư Hạ tầng Hàng hải và Cảng biển, tập trung Cảng Con Ong - Hòn Nét; Nghiên cứu Chuyển đổi số Hàng hải; Nghiên cứu triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển Kinh tế Biển Bền vững; Xúc tiến đầu tư quốc tế.

Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) Eric R. Dawicki đánh giá cao tầm nhìn của tỉnh Quảng Ninh không chỉ trong phát triển kinh tế biển mà đặc biệt là phát triển bền vững và bảo vệ môi trường biển

Tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đánh giá cao năng lực và uy tín quốc tế của Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) trong các lĩnh vực đổi mới hàng hải, phát triển cảng thông minh, chuyển đổi số và kinh tế biển bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương bắt tay ngay vào hành động để đưa những ý tưởng trên giấy sớm trở thành những “sản phẩm” kinh tế thiết thực.

"Thông qua mạng lưới của Viện Hàng hải Đông Bắc, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp cận hiệu quả dòng vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các quỹ hàng hải toàn cầu. Sự kiện hôm nay không chỉ mang ý nghĩa đòn bẩy đối với sự phát triển kinh tế biển của Quảng Ninh, mà còn là minh chứng sống động, cụ thể hóa cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ cao", ông ông Khắng nói.