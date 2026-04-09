Đề xuất đưa 230 cán bộ làm việc tại trụ sở phía Nam tỉnh Quảng Trị

Trước đó, thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát nhu cầu sử dụng trụ sở, đánh giá hiện trạng tài sản và xây dựng phương án sắp xếp phù hợp.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị trước đây, nay là cơ sở 2 UBND tỉnh Quảng Trị mới

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía Nam (gồm phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà) phát sinh nhu cầu bố trí bộ phận làm việc của một số cơ quan cấp tỉnh nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua rà soát của các ban, ngành, 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị có nhu cầu được bố trí làm việc tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 tại phường Nam Đông Hà

UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án phân bổ theo 4 nhóm gồm các cơ quan làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị trước đây; các cơ quan thuộc khối Đảng, mặt trận, hội, đoàn thể và một số đơn vị khác, được đề xuất bố trí tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị trước đây; các cơ quan, đơn vị đã được bố trí trụ sở riêng phù hợp; các đơn vị có tính chất hoạt động đặc thù được đề xuất tiếp tục sử dụng trụ sở hiện có. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện phương án nêu này.