Quảng Trị điều động, luân chuyển nhiều Bí thư Đảng ủy xã

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (đứng giữa) trao quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, ông Phạm Trung Đông thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Thụ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Châu, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Đình Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đinh Thiếu Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Gianh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Ba Đồn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Cao Xuân Đức thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Ba Đồn, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Gianh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trần Thị Thanh Hà thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ái Tử, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ái Tử, nhiệm kỳ 2025-2030.