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Quảng Trị dôi dư 24 cấp phó ở các các sở, ngành

Thứ Sáu, 15:12, 17/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa quy định số lượng cấp phó tại các sở, ngành, qua đó xác định toàn tỉnh dôi dư 24 cấp phó. Địa phương đang xây dựng phương án điều động cán bộ về cơ sở và sắp xếp nhân sự từ nơi thừa sang nơi thiếu theo chủ trương của Trung ương.

Ngày 17/7, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định quy định số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thực hiện quy định tại quyết định này, tỉnh Quảng Trị dôi dư 24 cấp phó tại các sở, ngành.

Theo quyết định này, các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được bố trí không quá 6 cấp phó. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo được bố trí không quá 5 cấp phó. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh được bố trí không quá 4 cấp phó. Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo được bố trí không quá 3 cấp phó và Sở Ngoại vụ được bố trí không quá 2 cấp phó.

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Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định quy định số lượng cấp phó tại các sở ngành

Đối chiếu với số lượng cấp phó tại các sở ngành của tỉnh Quảng Trị hiện nay, toàn tỉnh có 24 cấp phó dôi dư so với quy định được ghi trong quyết định này. 3 sở có nhiều cấp phó nhất là Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường với 9 phó giám đốc.

Trong số 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 11 sở, ngành có số lượng cấp phó vượt định mức và sở có số lượng cấp phó đáp ứng quy định là Sở Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo.

Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị triển khai các bước để thực hiện chủ trương của Trung ương về việc đưa cán bộ cấp tỉnh về cấp xã. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cũng xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức nơi thừa sang nơi thiếu nhằm mục tiêu kép “vừa giải quyết cán bộ, công chức dôi dư so với biên chế, vừa đảm bảo sự hài hòa về chất lượng nguồn cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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