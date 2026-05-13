Cơ quan an ninh điều tra ban hành kết luận điều tra vụ án cây xanh Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thông báo kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Theo bản kết luận điều tra bổ sung số 11/BKL-ANĐT-P4, cơ quan chức năng đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) về các tội danh liên quan đến đầu thầu và đưa, nhận hối lộ.

Trước đó trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Công Minh và bà Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty, cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một gói thầu trồng cây xanh do Công ty Công Minh thực hiện ở TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ). (Ảnh: VGP)

Kết luận điều tra xác định: Công ty cây xanh Công Minh vận hành theo mô hình “hệ sinh thái” gồm tổng công ty và nhiều công ty thành viên, được phân chia hoạt động theo 6 khu vực trên toàn quốc. Theo cơ quan điều tra, việc thành lập hàng loạt doanh nghiệp trong cùng hệ thống nhằm phục vụ hoạt động tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để các công ty luân phiên dự thầu, hợp thức hóa tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo điều tra, với vai trò Chủ tịch HĐQT, bị can Nguyễn Công Minh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến việc can thiệp đấu thầu. Thông qua bà Lê Thị Hòa, ông Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh tiếp cận chủ đầu tư, tác động quá trình tổ chức đấu thầu và xây dựng hồ sơ dự thầu cho nhiều doanh nghiệp trong cùng hệ thống cùng tham gia một gói thầu.

Thủ đoạn được sử dụng là tạo ra sự cạnh tranh mang tính hình thức theo mô hình “quân xanh – quân đỏ”, qua đó bảo đảm một doanh nghiệp trong hệ sinh thái được trúng thầu.

Truy nã bị can Nguyễn Công Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh còn bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng hồ sơ nhân sự không đúng thực tế để hợp thức điều kiện dự thầu. Nhiều cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được đưa vào hồ sơ dự thầu nhằm đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, dù thực tế không làm việc tại doanh nghiệp trúng thầu và không trực tiếp tham gia thi công dự án.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Mọi thông tin sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải được báo ngay cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 06922.09022.