中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ quan an ninh điều tra ban hành kết luận điều tra vụ án cây xanh Công Minh

Thứ Tư, 08:45, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết luận điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh vận hành theo mô hình “hệ sinh thái” gồm tổng công ty và nhiều công ty thành viên, tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương và dùng thủ đoạn "quân xanh - quân đỏ" nhằm đảm bảo cho một công ty trong hệ sinh thái trúng thầu.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thông báo kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Theo bản kết luận điều tra bổ sung số 11/BKL-ANĐT-P4, cơ quan chức năng đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) về các tội danh liên quan đến đầu thầu và đưa, nhận hối lộ.

Trước đó trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Công Minh và bà Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty, cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

co quan an ninh dieu tra ban hanh ket luan dieu tra vu an cay xanh cong minh hinh anh 1
Một gói thầu trồng cây xanh do Công ty Công Minh thực hiện ở TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ). (Ảnh: VGP)

Kết luận điều tra xác định: Công ty cây xanh Công Minh vận hành theo mô hình “hệ sinh thái” gồm tổng công ty và nhiều công ty thành viên, được phân chia hoạt động theo 6 khu vực trên toàn quốc. Theo cơ quan điều tra, việc thành lập hàng loạt doanh nghiệp trong cùng hệ thống nhằm phục vụ hoạt động tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để các công ty luân phiên dự thầu, hợp thức hóa tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo điều tra, với vai trò Chủ tịch HĐQT, bị can Nguyễn Công Minh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến việc can thiệp đấu thầu. Thông qua bà Lê Thị Hòa, ông Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh tiếp cận chủ đầu tư, tác động quá trình tổ chức đấu thầu và xây dựng hồ sơ dự thầu cho nhiều doanh nghiệp trong cùng hệ thống cùng tham gia một gói thầu.

Thủ đoạn được sử dụng là tạo ra sự cạnh tranh mang tính hình thức theo mô hình “quân xanh – quân đỏ”, qua đó bảo đảm một doanh nghiệp trong hệ sinh thái được trúng thầu.

co quan an ninh dieu tra ban hanh ket luan dieu tra vu an cay xanh cong minh hinh anh 2
Truy nã bị can Nguyễn Công Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh còn bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng hồ sơ nhân sự không đúng thực tế để hợp thức điều kiện dự thầu. Nhiều cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được đưa vào hồ sơ dự thầu nhằm đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, dù thực tế không làm việc tại doanh nghiệp trúng thầu và không trực tiếp tham gia thi công dự án.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Mọi thông tin sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải được báo ngay cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 06922.09022.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Công Minh Bộ Công an cây xanh kết luận điều tra
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

8 giờ truy bắt đối tượng tấn công tài xế, cướp xe SH ở Đà Nẵng
8 giờ truy bắt đối tượng tấn công tài xế, cướp xe SH ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đối tượng tấn công tài xế rồi cướp xe máy SH rồi tẩu thoát trong đêm. Sau 8 giờ truy bắt, lực lượng công an đã tóm gọn nghi phạm.

8 giờ truy bắt đối tượng tấn công tài xế, cướp xe SH ở Đà Nẵng

8 giờ truy bắt đối tượng tấn công tài xế, cướp xe SH ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đối tượng tấn công tài xế rồi cướp xe máy SH rồi tẩu thoát trong đêm. Sau 8 giờ truy bắt, lực lượng công an đã tóm gọn nghi phạm.

Nóng 24h ngày 13/5: Lời khai của kẻ sát hại bạn gái ở phòng trọ
Nóng 24h ngày 13/5: Lời khai của kẻ sát hại bạn gái ở phòng trọ

VOV.VN - Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh (SN 2005, trú xã Châu Thành, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "Giết người", liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ ở phường Hưng Phú.

Nóng 24h ngày 13/5: Lời khai của kẻ sát hại bạn gái ở phòng trọ

Nóng 24h ngày 13/5: Lời khai của kẻ sát hại bạn gái ở phòng trọ

VOV.VN - Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh (SN 2005, trú xã Châu Thành, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "Giết người", liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ ở phường Hưng Phú.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sương (1956, phường Gò Công) để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sương (1956, phường Gò Công) để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật