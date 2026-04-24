Quốc hội chốt ngày nghỉ lễ 24/11, hưởng nguyên lương

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý dự thảo theo nguyên tắc các chính sách “đã rõ, đã chín”, bảo đảm khả thi và nhận được sự đồng thuận cao. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung cần điều hành linh hoạt và các chính sách mới mang tính thí điểm.

Theo Chính phủ, nguồn lực tài chính cho phát triển văn hóa sẽ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, tối thiểu 2% tổng chi hằng năm và tăng dần theo thực tế, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội. Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Liên quan quy định nghỉ lễ 24/11, có ý kiến đề nghị đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động để bảo đảm tính thống nhất. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng cần quy định ngay trong nghị quyết để kịp thời thể chế hóa chủ trương. Nội dung này sẽ được bổ sung khi sửa đổi Bộ luật Lao động, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Về phát triển nguồn nhân lực, nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế tuyển dụng đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong đó có tuyển dụng không qua thi tuyển đối với một số đối tượng. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, làm rõ tiêu chí và phạm vi áp dụng nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn và hiệu quả trong thu hút, trọng dụng nhân tài.