中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội chốt ngày nghỉ lễ 24/11, hưởng nguyên lương

Thứ Sáu, 11:07, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Điểm đáng chú ý, Quốc hội đồng ý lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý dự thảo theo nguyên tắc các chính sách “đã rõ, đã chín”, bảo đảm khả thi và nhận được sự đồng thuận cao. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung cần điều hành linh hoạt và các chính sách mới mang tính thí điểm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Theo Chính phủ, nguồn lực tài chính cho phát triển văn hóa sẽ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, tối thiểu 2% tổng chi hằng năm và tăng dần theo thực tế, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội. Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Liên quan quy định nghỉ lễ 24/11, có ý kiến đề nghị đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động để bảo đảm tính thống nhất. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng cần quy định ngay trong nghị quyết để kịp thời thể chế hóa chủ trương. Nội dung này sẽ được bổ sung khi sửa đổi Bộ luật Lao động, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Về phát triển nguồn nhân lực, nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế tuyển dụng đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong đó có tuyển dụng không qua thi tuyển đối với một số đối tượng. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, làm rõ tiêu chí và phạm vi áp dụng nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn và hiệu quả trong thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nghỉ lễ hưởng lương Quốc hội 24/4 chính sách văn hóa nghỉ thêm ngày lễ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hôm nay, Quốc hội họp thông qua các chính sách mới về thuế, bế mạc kỳ họp thứ Nhất
VOV.VN - Hôm nay (24/4), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng về thuế, quyết toán ngân sách nhà nước, phát triển văn hóa Việt Nam, thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
VOV.VN - Trong ngày làm việc cuối cùng 24/4 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu biểu quyết thông qua 8 nhóm nội dung lớn, quyết định các chính sách then chốt cho giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tiến hành phiên bế mạc dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội