  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Thứ Sáu, 10:20, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong ngày làm việc cuối cùng 24/4 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu biểu quyết thông qua 8 nhóm nội dung lớn, quyết định các chính sách then chốt cho giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tiến hành phiên bế mạc dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 24/4 - ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tài chính, ngân sách, thuế, đất đai và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội xem xét và quyết định 8 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt.

quoc hoi hop phien be mac, bieu quyet thong qua nhieu nghi quyet quan trong hinh anh 1
Quốc hội họp phiên toàn thể

Đồng thời, Quốc hội thông qua hai nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2027 và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2027; nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam và thí điểm chế định luật sư công.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội thông qua các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn, cùng Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc, khép lại kỳ họp với nhiều quyết sách quan trọng. Phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Quốc hội khóa XVI Phiên bế mạc Quốc hội sửa đổi luật thuế nghị quyết đất đai TP Đồng Nai
Đại biểu Quốc hội ủng hộ việc thành lập thành phố Đồng Nai
VOV.VN - Quốc hội thảo luận sôi nổi về nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai; hàng loạt "điểm nghẽn" về quy hoạch, logistics, nhà ở xã hội và cơ chế đặc thù được chỉ ra - cùng kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới dẫn dắt vùng Đông Nam Bộ.

VOV.VN - Các đại biểu cảnh báo cơ chế đấu thầu "giá thấp" đang gây chậm tiến độ, giảm chất lượng nhiều dự án đầu tư công, đồng thời kiến nghị sớm sửa luật. Trong bối cảnh quy mô đầu tư công tăng mạnh, cần tháo gỡ vướng mắc vốn ODA, thúc đẩy PPP và chuyển trọng tâm từ "giá rẻ" sang "chất lượng, tiến độ".

