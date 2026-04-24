Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

https://audio-lss.vov.vn/han/live/vov1/audio/manifest.m3u8

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 24/4 - ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tài chính, ngân sách, thuế, đất đai và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội xem xét và quyết định 8 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội họp phiên toàn thể

Đồng thời, Quốc hội thông qua hai nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2027 và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2027; nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam và thí điểm chế định luật sư công.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội thông qua các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn, cùng Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc, khép lại kỳ họp với nhiều quyết sách quan trọng. Phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.