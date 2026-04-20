中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 13:50, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/4, Quốc hội thảo luận hội trường về báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030, với trọng tâm là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh, đặc biệt là tác động kéo dài của dịch Covid-19 và những bất ổn kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn ghi nhận những thành tựu quan trọng. Giai đoạn 2021 - 2025, cả nước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, riêng hai năm 2024 - 2025 hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 514,4 tỷ USD, tăng gần 1,5 lần so với năm 2020; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD. Các lĩnh vực an sinh xã hội, ổn định vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, hướng tới vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 8.500 USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đề ra hệ thống 59 chỉ tiêu chủ yếu, cùng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung vào hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế số.

Đáng chú ý, định hướng điều hành nhấn mạnh việc chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số - được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo.

Song song đó là phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, năng lượng và hạ tầng số; hiện đại hóa giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Riêng trong năm 2026, Chính phủ đặt trọng tâm vào hoàn thiện thể chế, cắt giảm ít nhất 50% chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với năm 2024, đồng thời đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội kinh tế xã hội mục tiêu tăng trưởng kỳ họp thứ nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi động hành động
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI không chỉ tập trung vào công tác nhân sự như thông lệ, mà còn xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy tổ chức kỳ họp: chuyển từ “khởi động” sang “khởi động hành động”.

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Sáng nay (6/4), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 11 ngày, bế mạc vào ngày 23/4.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội