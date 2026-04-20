Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh, đặc biệt là tác động kéo dài của dịch Covid-19 và những bất ổn kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn ghi nhận những thành tựu quan trọng. Giai đoạn 2021 - 2025, cả nước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, riêng hai năm 2024 - 2025 hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 514,4 tỷ USD, tăng gần 1,5 lần so với năm 2020; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD. Các lĩnh vực an sinh xã hội, ổn định vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, hướng tới vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 8.500 USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đề ra hệ thống 59 chỉ tiêu chủ yếu, cùng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung vào hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế số.

Đáng chú ý, định hướng điều hành nhấn mạnh việc chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số - được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo.

Song song đó là phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, năng lượng và hạ tầng số; hiện đại hóa giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Riêng trong năm 2026, Chính phủ đặt trọng tâm vào hoàn thiện thể chế, cắt giảm ít nhất 50% chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với năm 2024, đồng thời đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển.