  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/1/2027

Thứ Năm, 16:35, 23/04/2026
VOV.VN - Chiều 23/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 98,40% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, các đại biểu nghe Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Báo cáo cho biết, những vấn đề lớn của dự thảo Luật đã được nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện kỹ lưỡng, trong đó có các nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng trên không gian mạng, hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng, cũng như yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Quá trình hoàn thiện dự thảo Luật được Chính phủ thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thận trọng, cầu thị, bảo đảm vừa tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Với 98,40% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)

Một nội dung đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Chính phủ đã chuyển 8 thẩm quyền, thủ tục hành chính từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc lấy ý kiến đối với nội dung này đã được Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện với Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố và nhận được sự đồng thuận của hầu hết các địa phương về việc tiếp nhận các thẩm quyền được phân cấp. Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Báo cáo, các mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo Luật đã cơ bản đạt được. Trước hết là bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Cùng với đó, dự thảo Luật hướng tới đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời bổ sung quy định đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đặt ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Việc Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng trong tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thích ứng với những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, nhất là trên môi trường số.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Thông qua Luật Thủ đô, Quốc hội trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội
