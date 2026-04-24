Quốc hội thông qua nhiều quyết sách lớn, nền tảng mạnh cho nhiệm kỳ mới

Sáng 24/4, Quốc hội tiến hành phiên toàn thể bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ngay sau đó, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế thông tin về kết quả kỳ họp. Chủ trì họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả.

Hoàn thành khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng

Theo ông Lê Quang Mạnh, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng như kiện toàn tổ chức bộ máy, quyết định nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 nhóm vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, giám sát.

Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, cùng quyết định thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, các quyết sách tại kỳ họp không chỉ giải quyết yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn tạo nền tảng thể chế, tổ chức và động lực phát triển cho cả nhiệm kỳ. Kết quả kỳ họp cho thấy bước khởi đầu vững chắc của Quốc hội khóa XVI, đồng thời phản ánh rõ xu hướng đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa lập pháp, giám sát và thực thi pháp luật.

Tinh thần chỉ đạo từ Đại hội XIV của Đảng cùng các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cải cách thể chế, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật đã được cụ thể hóa rõ nét trong nội dung kỳ họp.

Tại họp báo, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, công tác nhân sự là nội dung trọng tâm và đã được triển khai bài bản, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Quốc hội đã bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều vị trí quan trọng khác.

Kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều trường hợp đạt gần như tuyệt đối, phản ánh sự thống nhất và niềm tin lớn của Quốc hội. Các nhân sự được lựa chọn đều là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực tiễn, tạo nền tảng quan trọng cho sự vận hành hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Chính sách thuế mới: Giảm gánh nặng, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân

Lật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 đạo luật về thuế được Quốc hội thông qua sáng 24/4 đã bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh. Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức doanh thu chịu thuế này, dự kiến sẽ được nâng lên 1 tỷ đồng.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chính sách thuế mới đã được thông qua nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này giúp giảm gánh nặng cho hàng triệu hộ kinh doanh, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất và thúc đẩy an sinh xã hội.

Đồng thời, việc thiết kế chính sách theo ngưỡng doanh thu còn khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, hợp tác xã, qua đó nâng cao quy mô và hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân.

Cũng theo bà Phạm Thị Hồng Yến, nghị quyết về xử lý vi phạm đất đai trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sẽ tạo cơ chế xử lý thống nhất, khách quan và toàn diện.

Nghị quyết cho phép xem xét các vụ việc dựa trên bối cảnh lịch sử, động cơ, mục đích và hiệu quả kinh tế - xã hội, từ đó đưa ra giải pháp vừa nghiêm minh, vừa nhân văn.

Cơ chế này không chỉ giúp giải quyết các vụ việc tồn đọng mà còn bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, hạn chế tình trạng né tránh trách nhiệm, qua đó góp phần giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển.

Báo chí đồng hành, lan tỏa tinh thần đổi mới

Đánh giá về thành công chung của kỳ họp, ông Lê Quang Mạnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng Quốc hội.

Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, khách quan, phản ánh toàn diện hoạt động nghị trường, đồng thời phân tích sâu các chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Ông bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Sau 12 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình với khối lượng công việc lớn, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Các quyết sách về nhân sự, lập pháp và kinh tế - xã hội không chỉ tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030.

Thành công của Kỳ họp thứ Nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho toàn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, hướng tới yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.