Quốc hội kịp thời quyết việc "nóng", mở đường tăng trưởng hai con số

Những quyết sách linh hoạt mang “hơi thở cuộc sống”

Trao đổi bên hành lang Quốc hội đại biểu Lê Văn Thế, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình đánh giá, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI ghi dấu ấn với 3 kết quả nổi bật, đó là: kiện toàn đầy đủ bộ máy lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò giám sát tối cao, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Cùng với đó, một số cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm cũng được ban hành, tạo thêm động lực mới cho các lĩnh vực và địa phương.

Đại biểu Lê Văn Thế, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình

"Có thể khẳng định, Kỳ họp đã tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới trong thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. tôi tin tưởng rằng, các quyết sách được thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện đời sống nhân dân", đại biểu Thế cho biết thêm.

Cùng nhìn nhận về kết quả kỳ họp, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo của các cơ quan tham mưu từ các bộ, ngành đến Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội, dù thời gian họp sớm hơn thường lệ nhưng các nội dung trình Quốc hội vẫn bảo đảm chất lượng, được thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo, đạt sự đồng thuận cao.

Đáng chú ý, theo ông Lâm, điểm nhấn của kỳ họp là sự linh hoạt, kịp thời trong việc xem xét, quyết định những vấn đề “nóng” từ thực tiễn. Quốc hội đã kịp thời xem xét các đề xuất của Chính phủ liên quan đến chính sách thuế như thuế xăng dầu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ hay chính sách đối với xe điện… nhằm ứng phó với biến động của kinh tế thế giới và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước.

“Tôi hy vọng trong thời gian tới, không chỉ những chính sách này mà nhiều vấn đề “nóng” khác từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, của người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được Chính phủ kịp thời nắm bắt, đề xuất giải pháp để Quốc hội xem xét, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc. Đây cũng là một trong những cơ sở, tiền đề để chúng ta tin tưởng mục tiêu tăng trưởng hai con số là hoàn toàn khả thi”, đại biểu Lâm bày tỏ.

Xây dựng “Nghị trường số” lấy cử tri là trung tâm

Đề cập đến việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm cho biết, thời gian qua Quốc hội đã thể hiện quyết tâm cao trong chuyển đổi số và đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết tài liệu, thông tin phục vụ đại biểu đã được cung cấp trên nền tảng số, giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, thảo luận. Tuy nhiên, theo đại biểu, đó mới chỉ là bước đầu. Yêu cầu lớn hơn đặt ra là phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh

"Đại biểu Quốc hội không chỉ sử dụng thành thạo công cụ số mà còn phải am hiểu sâu sắc chuyển đổi số để thể chế hóa trong luật pháp, chính sách. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là yêu cầu tất yếu”, đại biểu Lâm nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Văn Thế cho rằng, “nghị trường số” là môi trường làm việc số hóa toàn diện, từ họp, thảo luận, biểu quyết đến kết nối với cử tri. Để phát huy hiệu quả, cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp: tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện các nền tảng số theo hướng thân thiện, dễ sử dụng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên sâu; nâng cao năng lực số cho đại biểu và đội ngũ tham mưu; đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Cần mở rộng các kênh số để người dân dễ tiếp cận thông tin và gửi ý kiến đến Quốc hội nhanh chóng, thuận tiện hơn. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là hiện đại hóa hoạt động Quốc hội, mà là phục vụ người dân tốt hơn và minh bạch hơn.

Làn gió mới từ hơn 250 đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội

Đại biểu Trần Văn Lâm cũng đánh giá cao chất lượng đại biểu mới Quốc hội khóa này, dù lần đầu tham gia, nhưng đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, đã được cử tri và các cơ quan chức năng cân nhắc, giới thiệu và lựa chọn rất kỹ lưỡng. Chất lượng đại biểu lần này, theo tôi đánh giá, là rất tốt và hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà cử tri giao phó.

Thực tế cho thấy, ngay từ phiên họp đầu tiên, dù có nhiều đại biểu mới, nhưng chính họ đã mang đến nghị trường tinh thần mới, khí thế mới và những thông tin mới. Nhờ đó, các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, sâu sắc, với nhiều ý kiến mang hơi thở cuộc sống. Qua đó, chất lượng thảo luận và hoạt động của Quốc hội được nâng lên rõ rệt.

Là một trong số các đại biểu mới tham gia Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI mới, đại biểu Lê Văn Thế cho biết, Kỳ họp lần này có tỷ lệ đại biểu tham gia lần đầu khá cao với 253 đại biểu, chiếm 50,6%, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước cử tri cả nước.

Theo đại biểu, để đáp ứng yêu cầu, các đại biểu mới cần tập trung vào 3 vấn đề. Trước hết là nâng cao năng lực, chủ động học tập, nhanh chóng nắm bắt quy trình và kỹ năng lập pháp, giám sát. Thứ hai là bản lĩnh, dám nêu chính kiến, tranh luận và bảo vệ quan điểm vì lợi ích chung. Thứ ba là gắn bó với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của người dân, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị.

“Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị tốt và tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham gia lần đầu sẽ nhanh chóng đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri”, ông Thế bày tỏ.

Theo các đại biểu, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, việc không ngừng nâng cao năng lực, gắn bó chặt chẽ với cử tri và tận dụng hiệu quả công nghệ số sẽ là yếu tố then chốt để đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã khép lại với những dấu ấn đậm nét về sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm. Những kết quả đạt được về nhân sự, thể chế và tư duy “nghị trường số” chính là luồng sinh khí mới, hứa hẹn một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, quyết liệt, vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.