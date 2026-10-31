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Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

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VOV.VN - Sáng nay (31/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước...

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng nay (31/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

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Buổi chiều: Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. 

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin về chính sách tiền lương dựa trên vị trí việc làm

VOV.VN - Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về tiền lương dựa trên nền tảng xây dựng vị trí việc làm từ Trung ương đến địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và hoạch định chính sách tiền lương mới.

PV/VOV.VN
Tag: VOV Quốc hội kinh tế xã hội
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