Chủ tịch Quốc hội Việt Nam điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc Thủ tướng hai nước đã đồng chủ trì Hội đàm cấp cao trực tuyến cách đây đúng 1 tuần, đặc biệt là việc hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand. Việc nâng cấp quan hệ sẽ mở ra một chương mới, tạo khuôn khổ và xung lực mới đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn sau khi nâng cấp mối quan hệ, hai bên sẽ phát triển hơn nữa lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hiện, kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 3 lần trong thập kỷ qua. Trong bối cảnh kinh tế, thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thương mại hàng hóa giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt 500 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 và nhiều triển vọng tăng cao trở lại trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nguồn vốn ODA của Chính phủ New Zealand những năm qua được sử dụng hiệu qủa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Quốc hội hai nước ủng hộ hai Chính phủ hợp tác triển khai các cơ chế hợp tác Liên kết kinh tế khu vực. Đặc biệt là hai bên phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên APEC để tổ chức Hội nghị cấp cao năm nay dưới hình thức phù hợp; thúc đẩy các ưu tiên hợp tác trong đó có Lãnh đạo ra Tuyên bố Tầm nhìn APEC sau 2020; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi CPTPP, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại kể cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Việt Nam mong muốn hai nước cùng hợp tác quốc phòng - an ninh, thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tham vấn chính sách, huấn luyện và đào tạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn New Zealand đã có tiếng nói và ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông; mong muốn New Zealand tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề này trong thời gian tới, nhất là về biển Đông đang có diễn biến phức tạp.

Trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội đã và đang không ngừng được xây dựng và phát triển. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó hai bên cam kết tăng cường trao đổi, tiếp xúc song phương kênh quốc hội cũng như tăng cường hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện; xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội nhằm thúc đẩy quan hệ nghị viện phát triển tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược hai nước.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Quốc hội New Zealand, tạo điều kiện về chính sách pháp luật, hỗ trợ hai Chính phủ triển khai thực hiện thành công các nội dung thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; đề nghị các nghị sĩ New Zealand quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand sinh sống, làm ăn và đóng góp tích cực cho sự phát triển của New Zealand và thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

"Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của Quốc hội New Zealand trong việc Tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF), ASEP; trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là vấn đề xây dựng cộng đồng ASEAN, vấn đề duy trì và bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định, thời gian qua, hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ về quan hệ kinh tế - thương mại, giáo dục. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước theo chiều sâu, nhân các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo hai nước sẽ cử thêm các nghị sỹ trẻ để đến giao lưu, tìm hiểu, học hỏi về các hoạt động nghị viện mỗi bên.

Với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Mallard nhấn mạnh, ông luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại New Zealand. Về vấn đề Biển Đông, ông Mallard cho biết: “New Zealand luôn ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đây là điểm tương đồng của góc nhìn hai nước Việt Nam - New Zealand”.

Về quan hệ thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cho rằng, trong năm qua, kim ngạch thương mại đã tăng gấp 2 trong vòng 5 năm trở lại đây và vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện con số này. Năm 2019 đã có 3.000 du học sinh đến New Zealand học, đây là con số rất khả quan./.