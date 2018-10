Đại biểu Quốc hội chất vấn về việc "treo lơ lửng tình trạng pháp lý"

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Viện trưởng Viện KSND Lê Minh Trí sáng 30/10, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) đề nghị lãnh đạo hai cơ quan này làm rõ việc đình chỉ một số lượng lớn các vụ án dẫn đến các bị can bị treo lơ lửng về tình trạng pháp lý.





Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn

Trả lời băn khoăn này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, năm 2018, số lượng vụ án tạm đình chỉ điều tra là 2.411 vụ với 2.340 bị can, tăng so với năm 2017. Nguyên nhân là do Bộ luật hình sự 2015 có nhiều nội dung điều chỉnh, trong đó, hơn 1.000 bị can bị đình chỉ là do rút đơn, hay người bị hại tự hoà giải...

Về nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có 0,75% trường hợp. Các trường hợp này cũng cần đánh giá cụ thể mới xác định oan sai và bồi thường thiệt hại.



Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện các Bộ luật năm 2015 như: Luật Tố tụng hình sự, Luật Tạm giam tạm giữ... Tăng cường tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng điều tra các cấp; Tăng cường thanh kiểm tra chấn chỉnh trong tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm.



Cũng liên quan đến nội dung này, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, việc tạm đình chỉ hoặc đình chỉ các vụ án có mặt tích cực là hạn chế oan sai. Ông Trí lý giải:"Trong đấu tranh tội phạm, không khởi tố, không bắt thì không điều tra được như tội phạm liên quan đến ma tuý, tham nhũng, cướp, giết, hiếp, đánh bài... Khi phân loại không đủ yếu tố thì tạm đình chỉ và đình chỉ nhằm ngăn chặn oan sai. Viện KSND tối cao có yêu cầu rà soát các trường hợp tạm đình chỉ để không đủ điều kiện thì kết thúc, còn đủ điều kiện thì phục hồi điều tra".

Về vấn đề này, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) tranh luận: Sở dĩ bà nêu câu hỏi trên vì mỗi năm ngành tư pháp thụ lý trên 94.000 vụ, trong đó có hơn 12.000 vụ và hơn 2.000 bị can bị đình chỉ điều tra là con số rất lớn. Nhất trí với quan điểm "đình chỉ có hai mặt" nhưng bà Hoa cho rằng, việc đình chỉ cũng tiềm ẩn nguy cơ bỏ lọt tội phạm. Vấn đề này đã được Uỷ ban Tư pháp nêu ra nhiều năm gần đây./.