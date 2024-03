“Đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô tô là rất cần thiết”

Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh (UBQPAN) nhấn mạnh điều này trong Báo cáo về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ gửi đến Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (diễn ra 26-28/3).

Thường trực UBQPAN cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, đa số đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung vào dự thảo luật quy định về đấu giá biển số xe ô tô; có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đấu giá với cả biển số xe tải, xe khách và xe mô tô.

Về vấn đề này, Thường trực UBQPAN đã có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô (tính đến hết tháng 02/2024); làm rõ tính khả thi, tính hiệu quả và đánh giá tác động việc bổ sung vào trong dự thảo Luật TTATGTĐB.

Trong 5 tháng triển khai thực hiện đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công 15.185 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành hơn 2 nghìn tỷ đồng và đã có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp với số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng việc luật hóa nội dung đấu giá biển số xe; trường hợp luật hóa, cần có báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tác động đối với nội dung này. Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội.

Thường trực UBQPAN cơ bản nhất trí với các báo cáo của Chính phủ và thấy rằng việc thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 trong thời gian vừa qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách mới này.

Việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Cơ quan thẩm tra dự án luật cũng nhận định, việc luật hoá quy định của Nghị quyết số 73/2022/QH15 vào dự thảo Luật TTATGTĐB là rất cần thiết, kết hợp với việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký, công tác đăng ký xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ và khai thác, quản lý hiệu quả tài sản công.

“Việc mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô tô là rất cần thiết. Nếu không kịp thời đưa vào dự thảo luật này mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm, tiến hành tổng kết, báo cáo Quốc hội thì lúc đó phải tiến hành trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung luật mới được Quốc hội sẽ gây tốn kém, lãng phí cả về thời gian và ngân sách” – Thường trực UBQPAN nêu quan điểm.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, việc mở rộng đấu giá biển số xe đối với xe mô tô, xe gắn máy là rất cần thiết, xuất phát từ nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân có biển số mua xe mô tô, xe gắn máy theo ý thích. Hơn nữa, số lượng xe mô tô, xe gắn máy đăng ký hàng tháng rất lớn, nếu mở rộng đấu giá biển số đối với các loại xe này sẽ tăng thu rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe theo ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Thường trực UBQPAN thiết kế 2 phương án. Phương án 1 là bổ sung 1 điều vào dự thảo trên tinh thần kế thừa nội dung của Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết trên.

Phương án 2 là bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

“Thường trực UBQPAN trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho phép lựa chọn Phương án 1” – cơ quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đề nghị.

Trường hợp bổ sung quy định đấu giá biển số xe như trong dự thảo luật, do mức tiền đặt trước khác so với quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản, nên cần sửa đổi khoản 1 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản theo hướng “trừ tiền đặt trước đấu giá biển số xe thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Thường trực UBQPAN đề nghị bổ sung nội dung sửa đổi này vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7.