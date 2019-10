ĐBQH tổ chức đám cưới rình rang cho con: Bài học chung cho cán bộ

Chiều 18/10, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội của bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng khi tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, gây dư luận không tốt.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại cuộc họp báo.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tiến hành kiểm điểm bà Hồ Thị Cẩm Đào về trách nhiệm nêu gương. Bà Hồ Thị Cẩm Đào và các cá nhân, tổ chức có liên quan cũng đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Sự việc cũng là bài học kinh nghiệm chung cho các cán bộ, địa phương khác.

Trước đó, dư luận xôn xao về việc gia đình bà Hồ Thị Cẩm Đào, tổ chức đám cưới rình rang cho con trai. Gia đình bà Đào 4 lần tổ chức tiệc chiêu đãi khách tại nhà riêng và nhà hàng. Tại tiệc cưới xuất hiện nhiều xe biển số xanh chở khách đến ăn cưới.



"Đây cũng là bài học, các cán bộ khi dự đám cưới cũng phải lưu ý việc này, không sử dụng xe công vào việc riêng vì quy định của Nhà nước ban hành rồi" - ông Phúc nói.



Tại cuộc họp báo, báo chí đặt nhiều câu hỏi, trong đó có nội dung một số ĐBQH sau khi bị kỷ luật về mặt Đảng, cách chức vụ trong chính quyền, đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ, nhưng đây không phải là hình thức bất tín nhiệm, do đó có ý kiến cho rằng, việc xử lý như vậy không tương xứng với hình thức kỷ luật Đảng, chính quyền, đề nghị Tổng Thư ký cho biết quan điểm? Đến khi nào người dân có thể thực hiện quyền trực tiếp bãi nhiệm tư cách ĐBQH theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội?

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ này có một số ĐBQH được cho thôi nhiệm vụ. Luật quy định là ĐBQH khi có đơn xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền xem xét, cho thôi. Vừa qua, như trường hợp ông Hồ Văn Năm (Đoàn ĐBQH Đồng Nai) bị kỷ luật về mặt Đảng do vi phạm kỷ luật trong thời gian ông làm Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai.

“Chắc trong quá trình này, ông Năm cũng suy nghĩ nhiều, sức khoẻ suy yếu, nên ông làm đơn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho thôi nhiệm vụ” – ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.

Về việc cử tri có được trực tiếp thực hiện quyền bãi nhiệm ĐBQH, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định nhưng chưa có hướng dẫn về quy trình. Vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu và các cơ quan liên quan nghiên cứu để ban hành quy trình này./.