Quy định 212-QĐ/TW - Tấm lá chắn bảo vệ kỷ cương

Làm rõ ranh giới giữa “trách nhiệm tập thể” và “vai trò người đứng đầu”

Một trong những điểm đột phá và nhận được sự quan tâm lớn trong Quy định số 212-QĐ/TW là việc phân định rõ ràng giữa trách nhiệm của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân liên quan, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu.

Đánh giá về điều này, TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhận định rằng, quy định mới sẽ giải quyết triệt để "bài toán" ranh giới vốn còn nhiều băn khoăn bấy lâu nay. Trước đây, không ít trường hợp ranh giới giữa trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng bị mờ nhạt, dẫn đến tình trạng lợi dụng khái niệm "tập thể" để hạ nhẹ trách nhiệm cho cấp trưởng khi xảy ra sai phạm.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung dân chủ luôn là nguyên tắc cốt lõi, quan trọng nhất trong công tác xây dựng Đảng. Khái niệm "tập thể lãnh đạo" chính là biểu hiện của dân chủ, còn "cá nhân phụ trách" thể hiện nguyên tắc tập trung, đòi hỏi xác định rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cá nhân. Dù ở bất kỳ công việc nào, trong thành công hay thất bại, người đứng đầu bao giờ cũng giữ vai trò quyết định và phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Với việc làm rõ mối quan hệ giữa dân chủ và tập trung, Quy định 212-QĐ/TW tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn vững chắc để đánh giá, xem xét trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu một cách khách quan, công khai và minh bạch.

Nhân văn, công minh và nguyên tắc xử lý vi phạm

Cùng với việc thắt chặt trách nhiệm người đứng đầu, Quy định 212-QĐ/TW cũng đưa ra các nguyên tắc xử lý kỷ luật rất cụ thể. Đáng chú ý là quy định: “Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần”.

Phân tích sâu hơn về nguyên tắc này, TS Chu Đức Tính cho rằng, quy định thể hiện rõ sự công minh nhưng cũng đầy tính nhân văn, giúp ngăn ngừa hiện tượng "giậu đổ bìm leo" hay việc áp đặt kỷ luật chồng chất không cần thiết.

Tuy nhiên, tính nhân văn không đồng nghĩa với sự buông lỏng hay tạo kẽ hở. Cần hiểu rõ rằng, quy định không dung dưỡng cho hành vi cố tình vi phạm. Nếu một cá nhân sau khi mắc khuyết điểm lớn lại cố ý phạm thêm các khuyết điểm khác với suy tính "đằng nào cũng chỉ chịu một hình thức kỷ luật cao nhất", tổ chức Đảng hoàn toàn đủ sáng suốt và thẩm quyền để nhận diện, phân biệt.

Trong trường hợp phát sinh nhiều vi phạm phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng, tổ chức Đảng có toàn quyền xem xét tổng thể, gộp các hành vi để áp dụng mức kỷ luật nghiêm khắc hơn. Điều này khẳng định tính linh hoạt và tinh thần kiên quyết: nghiêm minh nhưng không máy móc, nhân văn nhưng không bỏ sót hay bao che cho sự cố ý làm trái.

Thông qua các hoạt động về nguồn, bồi đắp ý thức xây dựng Đảng cho thanh niên và xác định được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước. Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

"Lá chắn" bảo vệ an ninh quốc gia và vị thế đối ngoại

Một điểm tựa quan trọng khác trong Quy định 212-QĐ/TW là tính nghiêm minh đối với các vi phạm liên quan đến an ninh quốc gia và vị thế đối ngoại. Đây là những lĩnh vực đặc thù mà sai phạm thường không phát tác hậu quả ngay lập tức mà để lại tác động tiêu cực lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của Đảng, Chế độ và Đất nước.

TS Chu Đức Tính nhấn mạnh, đối với các khuyết điểm liên quan đến an ninh quốc gia, nguyên tắc tối thượng là phải xử lý "đúng người, đúng việc, đúng tội danh" - vừa không làm oan người ngay, vừa tuyệt đối không bỏ lọt vi phạm. Bất kỳ hành vi vi phạm nào trong lĩnh vực này, dù xảy ra đã lâu hay do vô tình, cố ý, đều phải bị truy cứu và xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm" hay ngoại lệ.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn uy tín đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm chung của từng cán bộ, đảng viên. Việc xử lý nghiêm khắc các sai phạm vừa mang tính trừng phạt, vừa đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ.

Xử lý nghiêm một vụ việc là để cảnh tỉnh cho nhiều người, xử lý một người là để cứu nhiều người. Tinh thần ấy giúp mỗi cán bộ, đảng viên khi được giao nhiệm vụ phải luôn cẩn trọng, tỉ mỉ, nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh những sơ suất vô tình dẫn đến sai phạm. Nhìn vào những bài học xử lý kỷ luật, mỗi đảng viên sẽ tự giác rèn luyện, giữ gìn bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm, từ đó bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ sự vững mạnh của tổ chức Đảng.