Quy định mới về chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Theo quy định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về phạm vi chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc của Ban Chỉ đạo, quy định nêu rõ, Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó là các vụ án, vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm.

Về tổ chức bộ máy, theo quy định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phó trưởng ban, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo quy định, ngoài thành phần, cơ cấu nêu trên, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban Chỉ đạo thì Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị quyết định.

Thường trực Ban Chỉ đạo, gồm: trưởng ban và các phó trưởng ban. Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Quy định cũng nêu rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; quy định về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và quan hệ công tác.

Quy định số 205-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 191-QĐ/TW, ngày 29/10/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Nội chính Trung ương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.