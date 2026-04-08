中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sáng nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Thứ Tư, 05:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong phiên làm việc sáng nay (8/4), Quốc hội sẽ họp, thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, trong buổi sáng nay Quốc hội sẽ họp riêng, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

sang nay 8 4 , quoc hoi phe chuan bo nhiem cac pho thu tuong va bo truong hinh anh 1

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Quốc hội nghe tờ trình về danh sách để phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội nghe tờ trình về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;  nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).                                                   

quoc hoi.jpg

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi động hành động

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI không chỉ tập trung vào công tác nhân sự như thông lệ, mà còn xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy tổ chức kỳ họp: chuyển từ “khởi động” sang “khởi động hành động”.

                                         

PV/VOV.VN
Tag: quốc hội phê chuẩn các phó thủ tướng bộ trưởng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ công bố và trao các Nghị quyết về công tác cán bộ
VOV.VN - Chiều nay, 7/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ công bố và trao các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ đối với một số chức danh của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Chánh án TAND Tối cao phát biểu nhậm chức: Quyết tâm, quyết liệt trong hành động
VOV.VN - "Các cơ quan tư pháp nói chung và TAND nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh cải cách tư pháp", Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia
VOV.VN - "Lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương", theo Thủ tướng Lê Minh Hưng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội