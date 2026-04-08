Sáng nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, trong buổi sáng nay Quốc hội sẽ họp riêng, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Quốc hội nghe tờ trình về danh sách để phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội nghe tờ trình về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).