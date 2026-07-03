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Sáp nhập thôn ấp tại vùng biên giới Đồng Nai, vững thế trận lòng dân

Thứ Sáu, 05:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, các xã biên giới của TP.Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sáp nhập thôn, ấp. Việc giảm mạnh đầu mối đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ năng lực, sát dân để giữ vững phên dậu Tổ quốc và củng cố thế trận lòng dân.

Bài toán quản lý khi thu gọn vùng phên dậu

Xã Thiện Hưng (trước thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) quản lý đoạn biên giới dài gần 17km cùng diện tích tự nhiên rộng lớn. Vừa qua, xã đã hoàn thành sớm nghị quyết sáp nhập, tinh gọn từ 24 ấp xuống chỉ còn 8 thôn.

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Ông Nguyễn Thành Cừ ở thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng.

Từng có nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Nguyễn Thành Cừ, nguyên Trưởng ấp 3 (nay đã sáp nhập thành thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng) đã xin nghỉ hưu do tuổi cao. Gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ kế cận, ông Nguyễn Thành Cừ trăn trở về những thách thức khi địa bàn nới rộng và cho rằng mỗi cán bộ mới phải thực sự gương mẫu, sát dân.

"Hoạt động đổi mới tổ chức ở dưới thôn, ấp với quy mô trên 500 hộ dân sẽ có những khó khăn nhất định. Việc nắm bắt thông tin từng hộ, biết được tâm tư, nguyện vọng cũng như hiểu rõ điều kiện sinh hoạt của bà con là yếu tố cực kỳ quan trọng. Có như vậy mới có thể hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước", ông Nguyễn Thành Cừ nói.

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Các xã biên giới ở Đồng Nai đã áp dụng chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính.

Chọn người đủ tầm, được dân tín nhiệm

Đặc thù chung của các xã biên giới của TP.Đồng Nai là địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt và đa dân tộc. Vì vậy, chọn được cán bộ phù hợp sau sáp nhập không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là bài toán khó của chính quyền địa phương.

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Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn.

Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn (trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cho biết, toàn xã giảm từ 21 ấp xuống còn 7 ấp. Thu gọn đầu mối là chủ trương đúng đắn để tập trung nguồn lực phục vụ nhân dân tốt hơn. Dù vậy, cán bộ ấp mới phải thực sự am hiểu dân tình mới có thể quán xuyến hết địa bàn rộng lớn.

Trong quá trình tuyển chọn, xã Lộc Tấn ưu tiên các tiêu chí: uy tín, tinh thần trách nhiệm, am hiểu địa bàn, có kỹ năng ứng dụng công nghệ số và đặc biệt phải được nhân dân tín nhiệm. Riêng những khu vực đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương linh hoạt xây dựng cơ cấu nhân sự phù hợp.

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Lãnh đạo xã Lộc Tấn trao quyết định cho 7 Bí thư chi bộ ấp mới.

Ông Nguyễn Mạnh Thường chia sẻ thêm: "Thực hiện đề án chung về cơ cấu nhân sự đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã có sự cân đối kỹ lưỡng. Tại những vùng có đông đồng bào sinh sống, chúng tôi bố trí tỷ lệ cán bộ ấp là người dân tộc thiểu số hợp lý. Điều này giúp công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của Đảng bộ xã hiệu quả hơn trong thời gian tới".

Nhằm lấp đầy những khoảng trống địa bàn khi giảm đầu mối, các xã biên giới của Đồng Nai đang tiếp tục phát huy vai trò của tổ dân cư, chi hội đoàn thể, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và những người có uy tín.

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Sau sắp xếp, người dân mong muốn địa phương sẽ có những đổi mới để nâng cao đời sống nhân dân.

Song song đó, mô hình phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn được đẩy mạnh.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, các địa phương này đang chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng biên.

Thực tiễn cho thấy, việc tinh gọn bộ máy không làm suy giảm năng lực quản lý. Ngược lại, quá trình này đang củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" và nền biên phòng toàn dân, mở ra không gian phát triển mới an toàn, bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.

TP. Đồng Nai hiện có 95 xã, phường, trong đó 8 xã nằm dọc theo tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia, gồm: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Bù Gia Mập và Đăk Ơ. Đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành lộ trình sắp xếp lại các thôn, ấp.

Sau đợt tổng rà soát và sắp xếp quy mô lớn này, toàn TP. Đồng Nai dự kiến giảm từ 1.172 thôn, ấp, khu phố xuống còn 599 đơn vị (bao gồm 351 thôn, ấp và 248 khu phố).

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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