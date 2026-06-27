Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Thay tên gọi, giữ hồn văn hóa

VOV.VN - Khi nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là bộ máy sẽ thay đổi thế nào, mà còn là những câu hỏi rất đời thường.
VOV.VN - Sáp nhập tổ dân phố khiến khối lượng công việc tăng vọt. Dù quy định khuyến khích trẻ hóa nhân sự, nhưng thực tế mức phụ cấp ít ỏi và áp lực công việc đang là rào cản lớn khiến người trẻ không mặn mà với vị trí cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.
VOV.VN - Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa nhận được sự đồng thuận cao nhờ khôi phục nhiều tên làng cổ và cách làm linh hoạt, sát thực tiễn của cán bộ cơ sở.
VOV.VN - “Phải làm tốt công tác tư tưởng cho người tiếp tục công tác và những người nghỉ sau sắp xếp. Khi tâm lý ổn định thì việc triển khai sáp nhập tổ dân phố sẽ thuận lợi hơn, kiến nghị của các Bí thư chi bộ, tổ dân phố.