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Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Thay tên gọi, giữ hồn văn hóa
Thứ Bảy, 05:00, 27/06/2026

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Thay tên gọi, giữ hồn văn hóa

VOV.VN - Khi nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là bộ máy sẽ thay đổi thế nào, mà còn là những câu hỏi rất đời thường.

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PV/VOV1
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