Sắp xếp trường học: Lâm Đồng giảm 476 trường, tinh giản hơn 1.800 cán bộ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện dự thảo Phương án tổng thể sắp xếp trường học cho hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, đồng thời trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.453 trường công lập, dự kiến sau khi triển khai thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục toàn tỉnh còn 977 trường, giảm 476 trường.

Cùng với đó toàn tỉnh dự kiến giảm 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên, trong đó có 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên (chủ yếu là đội ngũ văn thư, kế toán, thủ quỹ).

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu triển khai theo hướng dẫn của UBND tỉnh và quy định của Trung ương.

Quá trình triển khai sẽ được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, bảo đảm về đội ngũ, cơ sở vật chất, tổ chức chuyên môn và khoảng cách đi lại của học sinh, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tổ chức dạy học cụ thể cho từng cơ sở giáo dục; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, mà còn tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh trong giai đoạn tới.