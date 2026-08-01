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Đồng Tháp còn 375 trường sau sắp xếp mạng lưới trường học

Thứ Bảy, 11:13, 01/08/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp dự kiến hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 15/8 để kịp năm học 2026-2027. Việc sáp nhập được tính toán theo điều kiện thực tế từng địa phương, không thực hiện theo hướng cơ học.

Giảm 700 đầu mối trường học

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học các cấp theo chủ trương, mỗi xã, phường cơ bản có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS hoặc trường liên cấp. 

Dong thap con 375 truong sau sap xep mang luoi truong hoc hinh anh 1
Đồng Tháp sau sắp xếp dự kiến còn 375 trường công lập

Theo đó, toàn tỉnh có từ 1.075 cơ sở giáo dục và dự kiến sắp xếp còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 700 trường, tương đương 65,1%. Mục tiêu của việc sắp xếp là tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục.  

Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh Đồng Tháp còn 102 trường mầm non; 125 trường tiểu học, tiểu học và THCS; 53 trường THCS; 78 trường THCS và THPT, THPT. Riêng các trường chuyên biệt, trường phổ thông dân tộc nội trú và những trường THPT đủ quy mô vẫn giữ nguyên. Riêng các trường THPT có dưới 30 lớp, tỉnh dự kiến sáp nhập với trường THCS cùng địa bàn để hình thành trường THCS - THPT.

Sắp xếp theo điều kiện từng địa phương

Hiện nay, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học với mục tiêu là tinh gọn đầu mối nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dạy và học. Việc sắp xếp sẽ không thực hiện theo hướng cơ học, mà được tính toán trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương. Tỉnh  ưu tiên sáp nhập các trường cùng cấp học ở gần nhau để hình thành những trường có quy mô phù hợp, qua đó phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên.

Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với Sở Nội vụ cùng các địa phương khẩn trương triển khai phương án, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 15-8, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để bước vào năm học 2026 - 2027.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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