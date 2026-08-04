English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị sẽ sớm ban hành khung tiêu chí nhân sự trong sắp xếp trường học

Thứ Ba, 17:30, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm giảm tối thiểu 50% đầu mối trường học. Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành liên quan sớm ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Áp lực lớn nhất hiện nay là thời gian thực hiện rất gấp rút, trong khi quy mô sắp xếp lại diễn ra rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng đối tượng tác động rất lớn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, năm học 2025 - 2026, tỉnh có gần 900 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ giảm hơn 50% số lượng trường lớp. 

quang tri se som ban hanh khung tieu chi nhan su trong sap xep truong hoc hinh anh 1
Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm giảm tối thiểu 50% đầu mối trường học

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, mong muốn ban đầu của ngành là xây dựng một đề án tổng thể quy hoạch từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Tuy nhiên, do áp lực thời gian, hiện tại việc triển khai đang được tiến hành song song theo 2 cấp: Đề án sắp xếp do các xã, phường phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, hiện đã hoàn thành thống nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt. Còn Đề án trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý đã hoàn thành, trình Sở Nội vụ thẩm định.

Bà Lê Thị Hương nêu cụ thể, đối với khối THPT ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa như trường THPT Hướng Phùng, THPT Tà Rụt của tỉnh Quảng Trị, việc áp dụng cứng nhắc quy mô tiêu chuẩn theo dự thảo sẽ gặp trở ngại rất lớn. Do khoảng cách giữa các trường THPT tại các địa bàn này rất xa, có nơi đến 50 km, nếu sáp nhập cơ học sẽ gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh và giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động đề xuất các phương án linh hoạt: Tiếp tục duy trì các trường THPT vùng khó khăn chưa đạt quy mô tối thiểu, sau đó tính toán lộ trình hợp nhất phù hợp với các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp; Tách khối THCS ở một số trường để chuyển về xã quản lý hoặc ghép thêm một phần trường THCS lân cận vào trường THPT nhằm đảm bảo quy mô sĩ số theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

quang tri se som ban hanh khung tieu chi nhan su trong sap xep truong hoc hinh anh 2
Đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học sau sắp xếp hệ thống trường lớp

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: "Việc sắp xếp lần này tác động đến nhiều đối tượng, đặc biệt liên quan đến chính sách. Chúng tôi mong Sở Nội vụ sớm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn để các địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai, nhất là việc tổ chức bộ máy. Đồng thời, cần sớm có hướng dẫn thực hiện chính sách đối với đội ngũ nhân viên, giáo viên thuộc diện dôi dư theo quy định".

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND các xã, phường, đặc khu rà soát trường học trên địa bàn, xây dựng phương án bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục nhiều cấp học. Đối với khu vực miền núi, biên giới, địa bàn đặc biệt khó khăn, nếu chưa thể thực hiện theo định hướng trên thì phải thuyết minh rõ căn cứ, sự cần thiết và tính khả thi của phương án, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Trong khi đó, tại các khu vực đô thị, đồng bằng, nếu việc sắp xếp dẫn đến các trường có quy mô quá lớn thì địa phương phải đánh giá kỹ, giải trình rõ căn cứ và tính phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.

quang tri se som ban hanh khung tieu chi nhan su trong sap xep truong hoc hinh anh 3
Việc sắp xếp hệ thống trường lớp được thực hiện khẩn trương, không để kéo dài đến cận ngày khai giảng

Theo quan điểm của UBND tỉnh Quảng Trị, để đảm bảo cho năm học mới, toàn bộ công tác điều chuyển giáo viên, ổn định nhân sự và hoàn thiện bộ máy phải hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8, mặc dù Trung ương yêu cầu trước 30/8, như vậy sẽ không để kéo dài đến cận ngày khai giảng. Việc chốt xong nhân sự ban giám hiệu (hiệu trưởng, hiệu phó) trước ngày 20/8 là điều kiện tiên quyết để các cơ sở giáo dục tập trung chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.

Về việc sắp xếp, tỉnh Quảng Trị không áp dụng tiêu chí sĩ số hay quy mô một cách máy móc. Mô hình nào mang lại chất lượng dạy và học tốt nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn. Đối với các trường ở địa bàn miền núi cách xa hàng chục cây số, không thể sáp nhập cơ học vì vừa gây khó khăn cho việc quản lý, vừa không đảm bảo chất lượng dạy học. UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng các báo cáo tham mưu có luận chứng khoa học, thuyết phục để chứng minh cho các đề xuất điều chỉnh quy mô trường lớp của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ phối hợp để ban hành hướng dẫn cụ thể về chính sách, chế độ cho lực lượng giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi sắp xếp lại bộ máy.

quang tri se som ban hanh khung tieu chi nhan su trong sap xep truong hoc hinh anh 4
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí công khai sớm để giải quyết bài toán sắp xếp cán bộ quản lý (đặc biệt là vị trí hiệu trưởng, hiệu phó sau sáp nhập); Khung tiêu chuẩn này cần được đưa xuống các đơn vị cơ sở để cán bộ, giáo viên thảo luận trước. Việc minh bạch tiêu chí giúp giảm áp lực cho lãnh đạo các cấp, hạn chế tình trạng can thiệp hoặc nảy sinh khiếu kiện trong quá trình tổ chức bộ máy.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Cần ban hành khung tiêu chí để đưa xuống cơ sở trước. Ví dụ những người được lựa chọn làm hiệu trưởng thì phải có tiêu chuẩn, tiêu chí đưa ra để cơ sở thảo luận trước. Muốn làm được việc này phải có khung tiêu chuẩn, nhân sự phải đạt tiêu chuẩn. Việc đưa khung tiêu chuẩn này cũng giảm áp lực, nhất là giảm áp lực cho lãnh đạo các xã phường thảo luận, lựa chọn theo tiêu chuẩn”.

3-8-sap-xep.jpg

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều 3/8, tại họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh. Cùng với đó, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh. Cùng với đó, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Thước đo thành công là chất lượng giáo dục
Sắp xếp, sáp nhập trường học: Thước đo thành công là chất lượng giáo dục

VOV.VN - Việc sắp xếp gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo các chuyên gia, thành công của cuộc cải tổ được đo bằng hiệu quả dạy học và sự hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Thước đo thành công là chất lượng giáo dục

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Thước đo thành công là chất lượng giáo dục

VOV.VN - Việc sắp xếp gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo các chuyên gia, thành công của cuộc cải tổ được đo bằng hiệu quả dạy học và sự hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới
Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục