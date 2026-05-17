Sâu nặng nghĩa tình Việt Bắc với Bác Hồ

Những ngày tháng 5, tại mảnh đất ATK Định Hóa (Thái Nguyên), rất đông đồng bào và du khách tìm về Phú Đình, Khuôn Tát, Đèo De. Đó là những địa danh từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến. Trong ký ức của đồng bào nơi chiến khu xưa, hình bóng Người vẫn hiện hữu bên mái nhà sàn, bên con suối nhỏ và dưới những tán rừng già. Dưới gốc đa Khuôn Tát hàng trăm năm tuổi, người dân xã Phú Đình vẫn thường kể cho con cháu nghe chuyện gần 80 năm trước, nơi đây Bác Hồ từng làm việc, nghỉ ngơi...

Với ông Triệu Quý Thành và người dân bản Dao nơi đây, hình bóng Bác vẫn còn in đậm trong ký ức. Dù bản làng ngày càng đổi thay với những con đường bê tông nối dài đến tận các xóm nhỏ; trẻ em ríu rít đến trường mỗi sáng và những ngôi nhà kiên cố được xây dựng nhiều hơn... Nhưng người dân nơi đây vẫn luôn giữ trọn sự thành kính và lòng biết ơn đối với Bác Hồ.

“Đất nước có hôm nay là nhờ Bác. Tất cả có nhà trường, có đường đi lối lại. Người dân Khuôn Tát không nghĩ có ngôi trường này, con đường này, thế mà bây giờ có”, ông Thành xúc động chia sẻ.

Khuôn Tát, địa danh từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến

Kháng chiến thắng lợi, Bác nhiều lần trở lại thăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ở vùng An toàn khu Việt Bắc. Trong những lần trở về ấy, Bác không chỉ động viên, căn dặn mà còn gần gũi lắng nghe, cùng chia sẻ từng công việc cụ thể, từ sản xuất, đời sống đến xây dựng quê hương mới. Hình ảnh vị lãnh tụ vô cùng giản dị và ân cần, gần gũi như trở về chính mái nhà thân thuộc, tiếp tục gieo niềm tin, khích lệ tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của đồng bào nơi căn cứ cách mạng.

Dưới mái nhà sàn, bên bếp lửa ấm, câu chuyện về Bác Hồ vẫn được người già kể lại cho lớp trẻ hôm nay bằng tất cả niềm kính yêu và biết ơn sâu nặng.

Nhà văn Nông Viết Toại, lão thành cách mạng có vinh dự 4 lần được gặp Bác, nhớ lại: “Đặc biệt Bác Hồ có tâm lý rất gần gũi với người dân, nhất là đồng bào. Cách nói chuyện của Bác toát lên sự thân mật, gần gũi. Bác không nói lý luận dài dòng, không dùng sách vở, mà chỉ nói những điều rất đời thường, thiết thực. Toàn là chuyện làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, canh gác, sửa đường… những việc rất bình thường, gắn với cuộc sống hằng ngày”.

Ông Đồng Phúc Túc (năm nay 106 tuổi, nguyên Bí thư tỉnh đoàn Bắc Kạn) cũng là người nhiều lần được gặp Bác, vẫn nhớ như in lần được Bác hỏi chuyện về tình hình thanh niên tại địa phương năm 1958.

“Bác hỏi số lượng đoàn viên thanh niên Bắc Kạn có bao nhiêu. Tôi báo cáo khoảng hơn 400 đoàn viên, Bác nói đoàn viên thanh niên phải nhiều hơn đảng viên mới đúng chứ, đằng này lại ít hơn như thế thì không phải là cánh tay khỏe. Tôi nhớ mãi những lời Bác dặn, nhớ cả cách Bác nói, cách Bác nhắc nhở rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Bác nhấn mạnh thanh niên phải học tập, phải nắm nhiều vấn đề. Những tài liệu của Bác đã đăng báo rồi, nhưng mình đọc mà không nhớ, không nắm được thì cũng không được. Thanh niên là phải học không ngừng, cách Bác giáo dục, phê bình rất tế nhị, rất sâu sắc, làm cho mình nhớ mãi suốt đời”, ông Đồng Phúc Túc nói.

Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Đèo De là nơi người dân địa phương thường xuyên đến dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với Người.

Năm tháng đi qua, tình cảm của người dân Việt Bắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên như thủa nào. Với đồng bào, Bác không chỉ là lãnh tụ mà còn là người từng sống giữa bản làng, gần gũi như người thân trong gia đình. Trên đỉnh Đèo De, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nơi người dân và du khách tìm về, dâng nén nhang thơm với lòng thành kính và biết hơn vô hạn.

Ông Nguyễn Xuân Phú, một người dân Phú Đình xúc động nói: “Bà con tự hào vì trước Bác hoạt động ở đây và hôm nay bà con có cuộc sống ấm no. Nên là từ lễ, tết, ngày 2/9, nhất là ngày tổ chức Trung thu cho các cháu, bà con đều lên đền thờ để thắp hương tưởng nhớ Bác”.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Việt Bắc hôm nay đã đổi thay nhiều với những con đường mới, trường học mới, cuộc sống người dân ngày một ấm no hơn. Nhưng ở những bản làng từng che chở Bác Hồ năm xưa, tình cảm dành cho Người vẫn vẹn nguyên như ngày kháng chiến. Với đồng bào nơi đây, Bác không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc mà còn là người thân gần gũi, luôn được nhắc nhớ bằng sự kính trọng và biết ơn sâu nặng.