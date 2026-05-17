Tưng bừng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”

Chủ Nhật, 16:34, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026), đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) xã Đoài Phương, Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong khuôn khổ các hoạt động của tháng “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” tại Làng Văn hóa, chương trình “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” thể hiện tình cảm của cộng đồng các dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu thông qua các làn điệu Then truyền thống, qua tiếng đàn Tính và những câu hát Sli, hát Lượn…của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.

Trong tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Bác tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình dân ca dân vũ “Quà tháng 5 dâng Bác” của đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng, với lời ca tiếng hát, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa ca ngợi Bác Hồ… thể hiện được tình cảm của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu. Chương trình dân ca dân vũ “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên”, với các tiết mục dân ca dân vũ, những câu chuyện kể của những người con đồng bào dân tộc Tây Nguyên, thể hiện tình cảm sâu sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ.

Hoạt động văn nghệ, dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”.

Không gian trưng bày ảnh với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động tháng 5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Trưng bày giới thiệu khoảng 50 bức ảnh tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Không gian trưng bày ảnh với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”.

Bên cạnh các sự kiện nổi bật, chuỗi hoạt động tháng 5 tại Làng còn mang đến cho du khách các trải nghiệm văn hóa truyền thống phong phú, hấp dẫn cùng các nhóm đồng bào đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng như tái hiện đời sống văn hóa hằng ngày, từ không gian nhà ở, trang phục, phong tục tập quán đến các hoạt động lao động sản xuất.

Trong tháng 5, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng tái hiện nhiều nghi lễ, lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên cả nước.

Đại diện Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, chuỗi hoạt động “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” được tổ chức hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lồng ghép kỷ niệm 72 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026); góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực của đồng bào các dân tộc và du khách tại Làng Văn hóa; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, vùng, miền thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa.

Thư Vũ/VOV.VN
Tết làng - Nét văn hóa riêng có của người Dao Quần Chẹt
Đầu xuân trải nghiệm văn hóa Chăm tại làng gốm Bàu Trúc (Khánh Hòa)
"Xuân quê hương" tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Làng du lịch Lin Chang, điểm đến khám phá văn hóa Việt hấp dẫn tại Thái Lan
Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế
