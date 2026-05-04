Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

Cụ thể, theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này.

Tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động, bổ nhiệm ông Trà Quyết Thắng, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc sở.

Theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 4/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thế Hưởng, Bí Thư Đảng ủy xã Yên Sơn (Sơn La) đến nhận công tác tại Sở Tài chính tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Giám đốc sở.

Trao các quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.