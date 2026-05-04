Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành
VOV.VN - Tại Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ diễn ra chiều nay 4/5, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các sở: Tài chính, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Công Thương.
Cụ thể, theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.
Tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động, bổ nhiệm ông Trà Quyết Thắng, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc sở.
Theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 4/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thế Hưởng, Bí Thư Đảng ủy xã Yên Sơn (Sơn La) đến nhận công tác tại Sở Tài chính tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Giám đốc sở.
Trao các quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.