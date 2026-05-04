中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

Thứ Hai, 17:34, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ diễn ra chiều nay 4/5, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các sở: Tài chính, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Công Thương.

Cụ thể, theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. 

son la dieu dong, bo nhiem nhieu lanh dao cap so, nganh hinh anh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này.

Tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động, bổ nhiệm ông Trà Quyết Thắng, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc sở. 

Theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 4/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thế Hưởng, Bí Thư Đảng ủy xã Yên Sơn (Sơn La) đến nhận công tác tại Sở Tài chính tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Giám đốc sở.

son la dieu dong, bo nhiem nhieu lanh dao cap so, nganh hinh anh 2
Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao các quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La cán bộ bổ nhiệm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lai Châu có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
Lai Châu có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

VOV.VN - Ông Ngô Xuân Hùng, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu.

Lai Châu có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Lai Châu có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

VOV.VN - Ông Ngô Xuân Hùng, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu.

Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm
Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm

VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp khiến công chức cấp xã phải đa nhiệm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nâng cao năng lực và cải cách đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm

Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm

VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp khiến công chức cấp xã phải đa nhiệm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nâng cao năng lực và cải cách đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá
Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá

VOV.VN - Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá

Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá

VOV.VN - Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội