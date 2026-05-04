Lai Châu có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sáng nay (4/5), UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Lò Văn Hương đã công bố Quyết định số 826/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Ngô Xuân Hùng, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/5/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung (ảnh trái) trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung đề nghị tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, tập trung tham mưu hiệu quả cho tỉnh trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp hàng hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Xuân Hùng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định điều động ông Bùi Huy Phương, thôi giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường để nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu kể từ ngày 25/2/2026.