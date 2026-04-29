Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá

Việc thăng cấp bậc hàm được thực hiện theo Thông tư số 24/2026/TT-BCA ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, căn cứ theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo.

Ban Giám đốc Công an TP chụp ảnh lưu niệm với các sĩ quan được thăng hàm Đại tá, Thượng tá năm 2026

Theo quyết định của Bộ Công an, trong đợt này, Công an thành phố Đà Nẵng có 23 đồng chí là Trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá; 89 đồng chí là Trưởng Công an cấp xã, Đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho các đồng chí lãnh đạo cấp phòng; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm Thượng tá.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ trao quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đây cũng là sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, mỗi quyết định thăng cấp bậc hàm không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với cá nhân và gia đình cán bộ, chiến sĩ, mà còn gắn liền với trách nhiệm nặng nề hơn trong công tác. Do đó, mỗi đồng chí cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân trên địa bàn thành phố.