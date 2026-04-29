中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm cho 23 Đại tá và 89 Thượng tá

Thứ Tư, 16:16, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Việc thăng cấp bậc hàm được thực hiện theo Thông tư số 24/2026/TT-BCA ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, căn cứ theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo.

Ban Giám đốc Công an TP chụp ảnh lưu niệm với các sĩ quan được thăng hàm Đại tá, Thượng tá năm 2026

Theo quyết định của Bộ Công an, trong đợt này, Công an thành phố Đà Nẵng có 23 đồng chí là Trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá; 89 đồng chí là Trưởng Công an cấp xã, Đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho các đồng chí lãnh đạo cấp phòng; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm Thượng tá.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ trao quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố  Đà Nẵng nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đây cũng là sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, mỗi quyết định thăng cấp bậc hàm không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với cá nhân và gia đình cán bộ, chiến sĩ, mà còn gắn liền với trách nhiệm nặng nề hơn trong công tác. Do đó, mỗi đồng chí cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân trên địa bàn thành phố.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng công an TP Đà Nẵng công bố thăng cấp hàm trao quyết định Bộ trưởng Bộ Công an
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Võ Kế Nghiệp giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Ngày 28/4, TAND tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại TAND tỉnh Cà Mau.

VOV.VN - Ngày 28/4, TAND tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại TAND tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Niê Ta giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội