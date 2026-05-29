Sơn La vận hành chính quyền hai cấp ổn định, GRDP tăng 9,76%

Chiều 29/5, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 75 xã, phường trong toàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ ngày 1/7/2025, Sơn La chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm vận hành, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La đã tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

Sơn La sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đến nay, toàn tỉnh còn 75 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 125 đơn vị so với trước khi sắp xếp, đạt tỷ lệ giảm 62,5%. Số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm từ 19 xuống còn 14 cơ quan. Toàn tỉnh hiện có 813 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 9 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 109 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành và 695 đơn vị thuộc UBND cấp xã.

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh đã tăng cường, điều động 83 cán bộ cấp tỉnh về cơ sở giữ các vị trí chủ chốt; điều động, tiếp nhận 87 cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đến nay, 100% Bí thư Đảng ủy xã, phường không phải người địa phương; tỷ lệ chủ tịch UBND xã, phường không phải người địa phương đạt 94,67%. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực…

Các đại biểu dự hội nghị

Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ổn định đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Quý I/2026, GRDP của Sơn La tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 45,5%; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 98,3 triệu USD; toàn tỉnh đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 2.500 tỷ đồng.

Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, mang lại sự hài lòng cho người dân

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những khó khăn nhất định. Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, một trong số đó là một số cán bộ công chức mặc dù tiêu chuẩn, điều kiện là đủ; nhưng về trình độ, khả năng, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình mới là chưa đáp ứng.

Thứ 2 là trụ sở làm việc của các xã, ngoại trừ các xã trung tâm tiếp quản trụ sở của cấp huyện cũ là ổn định; các xã còn lại, sau sắp xếp, làm việc tại một trong số các trụ sở của xã cũ thì rất chật hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu; nhà ở công vụ của công chức, viên chức các xã cũng cơ bản chưa có. Cùng với đó, hạ tầng giao thông và viễn thông nhiều vùng còn thấp kém, là trở ngại trong việc chuyển đổi số và đi lại, giao thương hàng hóa giữa các vùng...

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, ngoài ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, những thành tích mà các cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị đạt được trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; khẩn trương rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn, bố trí đội ngũ lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình hệ thống chính trị 2 cấp, bảo đảm thực hiện đồng bộ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương, không làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội, tạo động lực mới cho phát triển, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030…

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho 26 tổ chức đảng và 30 đảng viên có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đối với 10 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai, thực hiện hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.