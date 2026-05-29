English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La vận hành chính quyền hai cấp ổn định, GRDP tăng 9,76%

Thứ Sáu, 21:33, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La đã tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

Chiều 29/5, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 75 xã, phường trong toàn tỉnh. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ ngày 1/7/2025, Sơn La chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm vận hành, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La đã tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

son la van hanh chinh quyen hai cap on dinh, grdp tang 9,76 hinh anh 1
Sơn La sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đến nay, toàn tỉnh còn 75 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 125 đơn vị so với trước khi sắp xếp, đạt tỷ lệ giảm 62,5%. Số   cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm từ 19 xuống còn 14 cơ quan. Toàn tỉnh hiện có 813 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 9 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 109 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành và 695 đơn vị thuộc UBND cấp xã.

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh đã tăng cường, điều động 83 cán bộ cấp tỉnh về cơ sở giữ các vị trí chủ chốt; điều động, tiếp nhận 87 cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đến nay, 100% Bí thư Đảng ủy xã, phường không phải người địa phương; tỷ lệ chủ tịch UBND xã, phường không phải người địa phương đạt 94,67%. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực…

son la van hanh chinh quyen hai cap on dinh, grdp tang 9,76 hinh anh 2
Các đại biểu dự hội nghị

Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ổn định đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Quý I/2026, GRDP của Sơn La tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 45,5%; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 98,3 triệu USD; toàn tỉnh đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 2.500 tỷ đồng.

son la van hanh chinh quyen hai cap on dinh, grdp tang 9,76 hinh anh 3
Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, mang lại sự hài lòng cho người dân

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những khó khăn nhất định. Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, một trong số đó là một số cán bộ công chức mặc dù tiêu chuẩn, điều kiện là đủ; nhưng về trình độ, khả năng, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình mới là chưa đáp ứng.

Thứ 2 là trụ sở làm việc của các xã, ngoại trừ các xã trung tâm tiếp quản trụ sở của cấp huyện cũ là ổn định; các xã còn lại, sau sắp xếp, làm việc tại một trong số các trụ sở của xã cũ thì rất chật hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu; nhà ở công vụ của công chức, viên chức các xã cũng cơ bản chưa có. Cùng với đó, hạ tầng giao thông và viễn thông nhiều vùng còn thấp kém, là trở ngại trong việc chuyển đổi số và đi lại, giao thương hàng hóa giữa các vùng...

son la van hanh chinh quyen hai cap on dinh, grdp tang 9,76 hinh anh 4
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, ngoài ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, những thành tích mà các cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị đạt được trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; khẩn trương rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn, bố trí đội ngũ lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình hệ thống chính trị 2 cấp, bảo đảm thực hiện đồng bộ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương, không làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội, tạo động lực mới cho phát triển, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030…

son la van hanh chinh quyen hai cap on dinh, grdp tang 9,76 hinh anh 5
son la van hanh chinh quyen hai cap on dinh, grdp tang 9,76 hinh anh 6
Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho 26 tổ chức đảng và 30 đảng viên có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đối với 10 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai, thực hiện hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

den_nay_lai_chau_co_gan_17200_can_bo_cong_chuc_vien_chuc_dap_ung_yeu_cau_nhiem_vu_20260527111357.jpg

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lai Châu đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La Chính quyền hai cấp chính quyền địa phương 2 cấp Sơn La chính quyền số Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lai Châu đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu vận hành ổn định, hiệu quả

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lai Châu đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Cận cảnh cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, Sơn La
Cận cảnh cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, Sơn La

VOV.VN - Giữa nắng nóng đầu hè Tây Bắc, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thi công ngày đêm, vượt thời tiết khắc nghiệt để tăng tốc dự án giao thông trọng điểm, mở ra kỳ vọng kết nối và phát triển cho khu vực Tây Bắc.

Cận cảnh cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, Sơn La

Cận cảnh cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, Sơn La

VOV.VN - Giữa nắng nóng đầu hè Tây Bắc, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thi công ngày đêm, vượt thời tiết khắc nghiệt để tăng tốc dự án giao thông trọng điểm, mở ra kỳ vọng kết nối và phát triển cho khu vực Tây Bắc.

1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý
1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý

VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường trong toàn tỉnh.

1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý

1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý

VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường trong toàn tỉnh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội