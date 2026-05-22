1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý

Thứ Sáu, 05:40, 22/05/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lai Châu từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Các Trung tâm hành chính công cấp xã ở Lai Châu hoạt động hiệu quả

Cụ thể, thực hiện chủ trương của Trung ương, Lai Châu đã sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 38 đơn vị hành chính mới. Đây là cuộc sắp xếp hành chính có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương miền núi còn nhiều khó khăn này.

Trong giai đoạn đầu vận hành, nhiều xã vùng cao gặp khó khăn do địa bàn rộng, giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn và nhân sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, đến nay 100% xã, phường đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và hoạt động cơ bản ổn định.

Người dân tại các địa phương cũng từng bước làm quen với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý, giảm việc đi lại và chờ đợi.

Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải chủ trì

Cùng với sắp xếp cấp xã, bộ máy cấp tỉnh cũng được tinh giản mạnh mẽ. Hiện UBND tỉnh còn 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc với 173 phòng và tương đương. Hơn 13.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, bố trí lại nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực.

Theo đánh giá của tỉnh, mô hình mới đã tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính với tiêu chí “3 tăng, 2 giảm, 2 không”. Đáng chú ý, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giải quyết công việc.

Ông Tống Thanh Hải khẳng định địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Một số địa phương còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng và kế toán; trong khi áp lực công việc tại cơ sở ngày càng lớn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp; đẩy mạnh phân cấp quản lý, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân hơn.

Lai Châu triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia

VOV.VN - Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về chuyên án đấu tranh với đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” hoạt động trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Nhiều điểm nghẽn sau 1 năm chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk
VOV.VN - Nhiều “điểm nghẽn”, nhất là tại cấp xã tại Đắk Lắk đang cần được quan tâm, tháo gỡ, đặc biệt là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi.

VOV.VN - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở Đắk Lắk đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Nhưng phía sau những tín hiệu tích cực ấy vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi.

Quân khu 2 sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Chiều 14/5, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

