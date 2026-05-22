1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lai Châu từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Các Trung tâm hành chính công cấp xã ở Lai Châu hoạt động hiệu quả

Cụ thể, thực hiện chủ trương của Trung ương, Lai Châu đã sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 38 đơn vị hành chính mới. Đây là cuộc sắp xếp hành chính có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương miền núi còn nhiều khó khăn này.

Trong giai đoạn đầu vận hành, nhiều xã vùng cao gặp khó khăn do địa bàn rộng, giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn và nhân sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, đến nay 100% xã, phường đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và hoạt động cơ bản ổn định.

Người dân tại các địa phương cũng từng bước làm quen với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý, giảm việc đi lại và chờ đợi.

Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải chủ trì

Cùng với sắp xếp cấp xã, bộ máy cấp tỉnh cũng được tinh giản mạnh mẽ. Hiện UBND tỉnh còn 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc với 173 phòng và tương đương. Hơn 13.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, bố trí lại nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực.

Theo đánh giá của tỉnh, mô hình mới đã tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính với tiêu chí “3 tăng, 2 giảm, 2 không”. Đáng chú ý, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giải quyết công việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Một số địa phương còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng và kế toán; trong khi áp lực công việc tại cơ sở ngày càng lớn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp; đẩy mạnh phân cấp quản lý, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân hơn.