Phó Thủ tướng: Năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực hiện Chỉ thị số 05 về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thiện việc đo đạc, thống kê, số hóa làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực triển khai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt là chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2025.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trước thời điểm triển khai Chỉ thị 05 ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có 106 triệu thửa đất, trong đó, số thửa đã có dữ liệu là 62,8 triệu thửa, có 23,5 triệu thửa đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", 38,9 triệu thửa chưa đáp ứng tiêu chí, cần bổ sung, đối khớp, xác thực. Số thửa chưa được xây dựng dữ liệu là 43,2 triệu thửa. Sau khi thực hiện Chỉ thị 05, các địa phương đã thực hiện rà soát, phân loại, xử lý thêm khoảng trên 500.000 thửa đất đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", nâng tổng số thửa đất đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" là trên 24 triệu thửa. 34/34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai khoảng 62,4 triệu thửa. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp Bộ Công an để đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong tình hình mới.

Về khó khăn, vướng mắc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: "Dữ liệu đất đai rất lớn và phức tạp. Trong quá trình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu từ mô hình 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) sang mô hình 2 cấp vẫn còn gặp lỗi. Khối lượng dữ liệu triển khai rất lớn, khối lượng dữ liệu cần cập nhật, bổ sung khoảng 38,2 triệu thửa đất. Trong đó, có khoảng 20 triệu thửa cần thực hiện đối khớp và xác thực lại thông tin chủ sử dụng đất. Khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới dự kiến phải đo đạc và lập bản đồ địa chính cho khoảng 7,8 đến 8 triệu ha, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất. Tại một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi, nguồn kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu còn rất hạn chế".

Nhận định nguyên nhân của tình trạng chậm trễ tiến độ là do quyết tâm trong triển khai thực hiện còn hạn chế, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến: "Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung và xây dựng bản đồ địa chính nói riêng không phải đến những năm gần đây chúng ta mới làm nhưng công tác tổ chức triển khai ở đây là có vấn đề, chưa quyết tâm triển khai thực hiện. Để làm được việc này, chúng ta cần phải có sự chỉ đạo mạnh mẽ hơn và cũng phải siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương hành chính; phải có kiểm tra đôn đốc, phải có tiêu chí để đánh giá tiến độ thực hiện".

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nêu thực tiễn và đề xuất: "Thực tiễn của việc này rất khó. Nó liên quan trực tiếp đến từng người dân, nó rất phức tạp và khối lượng công việc rất lớn, nội dung phức tạp mà làm trong vòng thời gian rất ngắn. Đề nghị Chính phủ có chỉ đạo là truyền thông một cách mạnh mẽ trên toàn quốc, thấm đến từng hộ dân để người ta hiểu chuyện này, người ta vào cuộc cùng với mình".

Khẳng định đây là việc khó vì cơ sở dữ liệu đất đai liên tục biến động, liên quan đến các cơ sở dữ liệu khác nhưng đây là việc đặc biệt hệ trọng, đặc biệt cấp bách, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải làm quyết liệt với tinh thần 6 rõ, xây dựng tiến độ chi tiết, trách nhiệm cuối năm phải hoàn thành công việc này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Quyết tâm chính trị của người đứng đầu là quan trọng nhất, cần xác định rõ với các bộ, ngành là chúng ta phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm vì sự phát triển chung của đất nước, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách từ nay đến cuối năm. Tất cả các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, địa phương nào chậm trễ, không bảo đảm tiến độ là phải chịu trách nhiệm vì nó liên quan đến Nghị quyết của Trung ương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan đầu mối - là phải cập nhật tiến độ, với tinh thần là từ nay đến cuối năm không được chậm tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai".