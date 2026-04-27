Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc

Chiều nay (27/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nghe báo cáo kết quả chuẩn bị kỉ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác quy hoạch phát triển Thành phố, tình hình phát triển KTXH 4 tháng của năm 2026 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2 con số, công tác bảo đảm an sinh xã hội và sơ kết việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, những khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của TPHCM và các ý kiến phát biểu trách nhiệm, thẳng thắn, tâm huyết của các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM; nổi bật là Thành phố đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV nghiêm túc, đồng bộ, ban hành 9/9 chương trình hành động và 9/9 kế hoạch thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Thành phố cần đánh giá kỹ mức độ linh hoạt, hiệu quả, gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, quy mô rất lớn; cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, đồng thời mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong Luật Đô thị đặc biệt sắp tới.

Đề cập về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu, tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà TP.HCM - nơi thường “đầu sóng ngọn gió” trước biến động toàn cầu - càng phải nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn, bên cạnh đó cũng cần chủ động kịch bản ứng phó biến động giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất.

“Thành phố cũng cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố gắn với vai trò dẫn dắt phát triển cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số lượng tăng trưởng mà bỏ qua chất lượng và nền tảng; không để vốn, đất đai, dự án hay cơ hội bị ách tắc. Thành phố cần tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Nâng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, từng bước giảm ICOR về mức tiệm cận các nền kinh tế công nghiệp hóa thành công”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Thành phố tiếp tục cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương từ thực tiễn, không dừng ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành mô hình phát triển cụ thể; nói cách khác, TP.HCM phải đi đầu biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, không để “viết hay, nói hay nhưng làm dở”.

Cùng với việc cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai; tránh tình trạng quy hoạch vừa phê duyệt đã lạc hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, Thành phố cần tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mô hình tăng trưởng mới của Thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Tạo cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư cho khoa học công nghệ.

“Nhà nước hỗ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều. Thúc đẩy mạnh mẽ tự chủ đại học và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm, quan tâm lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp; phát triển thị trường công nghệ, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt hơn trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công - tư”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Riêng về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, các hoạt động cần tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương, lãng phí.

Phải biến tinh thần kỷ niệm thành động lực hành động; khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và trách nhiệm cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố. Đặc biệt, các hoạt động phải gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công và đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo ra kết quả và công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có chuyển biến rõ rệt, xứng tầm sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này.