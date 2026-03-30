Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đỗ Hữu Huy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Trong quá trình công tác, ông Đỗ Hữu Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; sau đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Từ tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; tháng 1/2026 được bầu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV; tháng 3/2026 giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy cho biết, để hoàn thành trọng trách được giao, ông cùng tập thể UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình phát triển của địa phương; thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, làm có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả cụ thể.

Đồng thời, UBND tỉnh sẽ rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, đầu tư, đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy sinh ngày 3/2/1980, quê Hải Phòng; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn,Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Điện tử viễn thông.