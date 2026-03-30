Ông Lữ Quang Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Chiều 30/3, HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Kết quả, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu 72/73 (tỷ lệ 98,6%).

Các đại biểu, biểu quyết tại kỳ họp.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân, Huỳnh Chí Nguyện, Ngô Vũ Thăng và Lê Văn Sử, cũng được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh và TAND khu vực theo quy định của pháp luật. Kỳ họp cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử.

Ông Lữ Quang Ngời (SN 1972, quê quán tỉnh Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) có trình độ Đại học Luật Kinh tế; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Tiến sĩ ngành Chính trị học. Ông Lữ Quang Ngời từng giữ các chức vụ, như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (trước đây); Bí thư huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long trước đây); Chánh văn phòng UBND Tỉnh Vĩnh Long; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (sau khi sáp nhập Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre).

Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa mới cũng đã bầu ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; ông Thiều đắc cử với số phiếu 71/72, chiếm tỷ lệ 98,6%.

Bà Lê Thị Nhung, ông Bùi Tấn Bảy và ông Phan Hoàng Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XI.