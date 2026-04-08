Tân Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang
VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trunng ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23/05/1967; Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Tóm tắt quá trình công tác
01/1989 - 07/2003: Kế toán, Phó Trưởng Phòng Kế toán rồi Trưởng Phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
07/2003 - 12/2010: Trưởng Ban-Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.
01/2011 - 02/2014: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
03/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020.
01/2016 - 03/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.
04/2016 - 07/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3.
07/2019 - 08/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
09/2019 - 01/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
02/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021).
02/2025: Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
10/07/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
19/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.
22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.
02/3/2026: Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí chức danh Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026-2031.