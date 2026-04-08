Ông Vũ Hải Quân sinh ngày: 1/8/1974; Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ CNTT, Thạc sĩ CNTT.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Tóm tắt quá trình công tác

10/1996 - 10/2001: Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

11/2001 - 12/2006: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, trường Đại học Trento, Italy; Nghiên cứu sau Tiến sĩ, trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ (từ 2/2005).

2007: Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC, Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo AILab (từ 9/2009), trường Đại học Khoa học tự nhiên.

12/2012 - 10/2017: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

10/2017 - 5/2020: Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 8/2020), Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 10/2018). Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (kiêm nhiệm từ 1/2018). Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 5/2018). Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 5/2020). Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab), Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

7/2020: Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

8/2020 - 1/2021: Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab), Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

1/2021 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021), Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (đến 2/2025). Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (từ 6/2022); Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 4/2022). Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 7/2024 - 5/2025). Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab), Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2/2021: Thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

2/2025: Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Từ 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định số 1887/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.