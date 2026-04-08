中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Thứ Tư, 12:43, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Hải Quân sinh ngày: 1/8/1974; Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ CNTT, Thạc sĩ CNTT.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Tóm tắt quá trình công tác

10/1996 - 10/2001: Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

11/2001 - 12/2006: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, trường Đại học Trento, Italy; Nghiên cứu sau Tiến sĩ, trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ (từ 2/2005).

2007: Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC, Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo AILab (từ 9/2009), trường Đại học Khoa học tự nhiên.

12/2012 - 10/2017: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

10/2017 - 5/2020: Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 8/2020), Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 10/2018). Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (kiêm nhiệm từ 1/2018). Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 5/2018). Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 5/2020). Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab), Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

7/2020: Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

8/2020 - 1/2021: Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab), Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

1/2021 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021), Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (đến 2/2025). Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (từ 6/2022); Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 4/2022). Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 7/2024 - 5/2025). Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab), Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2/2021: Thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

2/2025: Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Từ 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định số 1887/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Bộ trưởng Vũ Hải Quân Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQG TP.HCM đại biểu Quốc hội khóa XVI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10
VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

TP.HCM yêu cầu gỡ nút thắt mặt bằng dự án Đại học Quốc gia sau 3 thập kỷ
VOV.VN - Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng trước ngày 15/4/2026, quyết tâm đưa siêu dự án Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM trở thành điểm đến du lịch và biểu đồ tri thức của thành phố. Đây là chỉ đạo tại buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng của lãnh đạo TP tại dự án.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội