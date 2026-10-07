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Tạo bước đột phá hợp tác kinh tế, nâng tầm quan hệ chiến lược Lào - Việt Nam

Thứ Tư, 22:06, 07/10/2026
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VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm, cũng như các định hướng chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ giữa hai nước.

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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

PV: Thưa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, chuyến thăm mang ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh: Chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng khóa mới và kiện toàn bộ máy Nhà nước, thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm hợp tác song phương.

Đây cũng là bước đà quan trọng hướng tới Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

PV: Những văn kiện hợp tác và hoạt động trọng tâm nào sẽ được hai bên triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm lần này để cụ thể hóa các cam kết cấp cao? 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh: Hai bên dự kiến sẽ ký kết và trao đổi trên 10 văn kiện hợp tác bao quát nhiều lĩnh vực từ cấp Trung ương đến địa phương nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng.

Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho kế hoạch phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, đồng thời là bước chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương diễn ra vào đầu năm 2027.

Bên cạnh đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam sẽ được tổ chức với khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho khu vực Nhà nước và tư nhân tham gia, đóng vai trò là diễn đàn thực chất kết nối nhu cầu và năng lực đầu tư của hai nền kinh tế.

PV: Thưa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, đâu là những lĩnh vực then chốt mà hai bên sẽ ưu tiên để nâng tầm hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn tới?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh: Chuyến thăm sẽ tạo đột phá hợp tác kinh tế qua 3 lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất là kết nối cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải: Thúc đẩy các dự án chiến lược về đường bộ, đường sắt, hệ thống cung ứng năng lượng và xăng dầu nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến Lào từ quốc gia không giáp biển thành “Trung tâm kết nối khu vực”, giúp giảm chi phí sản xuất, vận tải và tăng sức cạnh tranh của hàng hóa.

Thứ hai là thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều: Tạo cơ chế thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc giao thương biên giới để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại đã thống nhất.

Thứ ba là hợp tác toàn diện về năng lượng, giáo dục và du lịch: Khuyến khích mua bán năng lượng, phát triển cơ sở giáo dục chung và triển khai mô hình du lịch “hai đất nước, một điểm đến”.

PV: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng!

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Tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, việc Việt Nam - Lào duy trì trao đổi chiến lược, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau có ý nghĩa trực tiếp đối với lợi ích, an ninh và môi trường phát triển của mỗi nước.

PV/VOV-Vientiane
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