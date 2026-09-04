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Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ

Thứ Sáu, 07:34, 04/09/2026
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VOV.VN - Hơn 6 thập kỷ kể từ khi Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được vun đắp, vượt qua thử thách, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả.

Trong nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và sự gắn bó khăng khít giữa nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng vững chắc. Di sản vĩ đại ấy được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước nối tiếp và cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Mối quan hệ ấy đã được tôi luyện qua muôn vàn thử thách khốc liệt của lịch sử, được hun đúc bằng công sức, mồ hôi và cả xương máu của biết bao thế hệ anh hùng liệt sỹ của cả hai nước, để giờ đây trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Nhìn lại lịch sử hơn 60 năm trước, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, mở ra những cơ hội mới cho phong trào cách mạng Đông Dương, Việt Nam và Lào đã nhất trí đi đến quyết định lịch sử: chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Sự kiện trọng đại này không chỉ là một thủ tục ngoại giao thông thường, mà đã mở ra một chương mới hoàn toàn trong sự nghiệp củng cố, xây dựng và phát triển hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia.

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử sâu sắc của cột mốc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã khẳng định một cách mạnh mẽ: “Đây là sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và là bước ngoặt mới của thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của lực lượng cách mạng hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào”.

quan he dac biet viet nam - lao thanh qua duoc vun dap qua nhieu the he hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Mốc son chói lọi này chính là sự khẳng định đanh thép về quyền độc lập, chủ quyền của hai quốc gia trên trường quốc tế; đồng thời là lời cam kết đồng hành, sát cánh bên nhau trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của lực lượng cách mạng hai bên.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không những không phai nhạt mà ngày càng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao diễn ra một cách thường xuyên, thực chất.

Bên cạnh đó, các trụ cột hợp tác then chốt như quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng trở nên khăng khít, bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc phát triển của mỗi nước; Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội và giáo dục - đào tạo đã đạt được nhiều kết quả vô cùng thiết thực, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân hai bên.

Không chỉ dừng lại ở cấp trung ương, hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới ngày càng được mở rộng, gắn bó mật thiết và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm bảo đảm cho sự hợp tác bền vững, hai bên luôn chủ động quan tâm, cùng nhau phối hợp giải quyết tốt mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trên tinh thần đồng chí, anh em. Đồng thời, hai nước đã xây dựng và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tổ chức thực hiện quyết liệt các thỏa thuận và mục tiêu chiến lược đã đề ra với một tầm nhìn rộng mở, toàn diện và lâu dài hơn.

Nhận định về những thành tựu rực rỡ này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã nhấn mạnh: “Quan hệ Lào-Việt Nam là quan hệ đặc biệt, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhìn chung cả hai bên đã đạt được nhiều thành quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế ... tất cả được triển khai và tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương”.

Từ những lĩnh vực cốt lõi như chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại và các hoạt động giao lưu nhân dân ấm áp tình hữu nghị, quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng trở nên thực chất, bám sát hơi thở cuộc sống và vì sự thịnh vượng của mỗi dân tộc cũng như hạnh phúc của nhân dân hai nước. Tuy nhiên, nhiệm vụ then chốt hiện nay là tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng và công lao của thế hệ đi trước, giúp họ nhận thức rõ trách nhiệm thiêng liêng trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại này.

Khẳng định quyết tâm đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn sát cánh cùng với Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống mối quan hệ song phương Lào – Việt Nam mãi mãi trường tồn; đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước”.

Những thành quả hợp tác to lớn mà hai nước đạt được hôm nay là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung, sắt son hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Tài sản vô giá này sẽ luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục đem lại những hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước hôm nay và thế hệ mai sau.

Nhóm phóng viên/VOV-Viên Chăn
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