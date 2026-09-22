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Thường trực Ban Bí thư: Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

Thứ Ba, 17:02, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Bounphakhom Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chào mừng Đoàn cán bộ cao cấp của Lào tham dự Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam; đánh giá cao việc các đồng chí thành viên Đoàn - những cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các ban, bộ, ngành và địa phương của Lào - đã thu xếp công việc để sang Việt Nam trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai Đảng, hai nước cùng quan tâm.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Lào đã đạt được sau 40 năm đổi mới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được thêm nhiều thành công trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc hai Đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, mà còn là diễn đàn để hai bên chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước. Đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung, gắn bó, coi đó là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

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 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Bounphakhom Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn.

Thay mặt Đoàn cán bộ cao cấp Lào, đồng chí Khamphanh Bounphakhom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin quý báu, thể hiện tình cảm anh em thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai dân tộc. Đồng chí Trưởng đoàn phía Lào chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và tiến tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Đồng chí Khamphanh Bounphakhom bày tỏ phấn khởi về sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đồng chí đánh giá các chuyên đề hai bên trao đổi và các chuyến đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương những ngày qua đều là những nội dung mới và có nhiều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới. Đoàn cán bộ cao cấp Lào khẳng định sẽ vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm thu được từ chương trình vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Lào và Việt Nam.

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Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Chiều nay (22/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Hoàng Ân/VOV
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