"Thái Lan luôn sẵn sàng là người bạn chân thành, láng giềng tin cậy của Việt Nam"

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8 của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp củng cố tình hữu nghị truyền thống, mà còn mở ra hướng hợp tác nghị viện thực chất, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn Ngài Chủ tịch Quốc hội Thái Lan về những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới.

PV: Thưa Ngài, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực đẩy mạnh hợp tác nghị viện. Xin Ngài cho biết những ưu tiên cụ thể nhằm hiện thực hóa các Bản ghi nhớ (MOU) hai nước đã ký kết về chia sẻ kinh nghiệm lập pháp?

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram: Trước hết, tôi xin cảm ơn Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Thái Lan sự đón tiếp trọng thị. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan

Trong những năm qua, Quốc hội hai nước đã xây dựng nền tảng hợp tác tốt đẹp thông qua các chuyến thăm cấp cao và việc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là niềm vinh dự lớn đối với Quốc hội Thái Lan. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cơ quan lập pháp của chúng tôi. Hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác từ lập pháp, an ninh đến kinh tế, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, quan hệ song phương không ngừng phát triển thực chất thông qua các chuyến thăm cấp cao. Mối quan hệ ấy không chỉ thể hiện ở cấp Nhà nước mà còn lan tỏa trong giao lưu nhân dân. Cụ thể như chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới cộng đồng người Việt tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani đã để lại dấu ấn sâu sắc. Xã hội Thái Lan luôn trân trọng khu di tích này, nơi cộng đồng gốc Việt hòa nhập sâu rộng, đảm nhận cả vai trò lãnh đạo địa phương, trở thành cầu nối bền chặt cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trao đổi các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ ký năm 2023, nhất là chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn và tăng cường trao đổi đoàn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thái Lan và Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong ASEAN và tôi tin rằng sự đồng hành giữa hai nước sẽ đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của khu vực.

Bên cạnh đó, Quốc hội hai nước cũng cần phát huy vai trò trong việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan, đồng thời Thái Lan cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan

PV: Theo Ngài, Quốc hội hai nước cần phát huy vai trò của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị và phối hợp tại các diễn đàn như AIPA, IPU như thế nào để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của khu vực?

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram: Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị giữa Quốc hội hai nước là một cơ chế quan trọng giúp cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thông qua hoạt động lập pháp và giám sát.

Thông qua cơ chế này, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng chính sách và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, an ninh cũng như các vấn đề cùng quan tâm.

Đồng thời, việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA và IPU sẽ góp phần nâng cao tiếng nói chung của Thái Lan và Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc xử lý những vấn đề của khu vực và thế giới.

PV: Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Quốc hội Thái Lan sẽ đồng hành như thế nào để tạo động lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước trong giai đoạn tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram: Với vai trò là cơ quan lập pháp do nhân dân bầu ra, Quốc hội hai nước đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân. Thông qua các diễn đàn đối thoại, tham vấn về an ninh, kinh tế và thương mại, Quốc hội sẽ làm cầu nối tổng hợp thông tin, chuyển tải tâm tư của nhân dân tới Chính phủ hai nước để cụ thể hóa thành các chính sách, thỏa thuận triển khai trong thực tế. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc tận dụng các cơ chế hợp tác nghị viện sẽ giúp thắt chặt tình hữu nghị và củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia.

Sự gắn kết này thể hiện rõ nét qua hợp tác du lịch và giao lưu văn hóa. Hiện nay, Việt Nam là điểm đến rất được người dân Thái Lan ưa chuộng và ngược lại. Điển hình như tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani, nơi đây đã trở thành một điểm du lịch văn hóa độc đáo. Cộng đồng người Thái gốc Việt dù đã gắn bó lâu đời và mang quốc tịch Thái Lan nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc truyền thống, trở thành cầu nối tự nhiên thúc đẩy du lịch và hiểu biết lẫn nhau.

Khi niềm tin được bồi đắp vững chắc từ cấp lãnh đạo, các cơ quan nhà nước cho đến từng người dân, đó sẽ là nền tảng bền vững để đẩy mạnh thương mại, đầu tư và hợp tác toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tôi cho rằng dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cùng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm lần này cũng mang theo thiện chí của Nhà Vua, Chính phủ và nhân dân Thái Lan dành cho Việt Nam, khẳng định Thái Lan luôn sẵn sàng là người bạn chân thành, người láng giềng tin cậy. Tôi tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục đồng hành, cùng hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng và phát triển.