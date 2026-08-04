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Thái Lan và Indonesia ủng hộ ASEAN thúc đẩy hòa bình tại Myanmar

Thứ Ba, 16:44, 04/08/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Indonesia và Thái Lan tái khẳng định cam kết đối với sự đoàn kết của ASEAN và ủng hộ các nỗ lực của khối nhằm lập lại hòa bình ở Myanmar.

Cam kết được đưa ra khi Indonesia chào đón chuyến thăm cấp Thủ tướng Thái Lan đầu tiên sau 15 năm. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm 3/8 có cuộc hội đàm trong bối cảnh ASEAN đang thúc đẩy việc hình thành lập trường chung về Myanmar trước thềm hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới.

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Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham dự cuộc gặp song phương tại Phủ Tổng thống Merdeka ở Jakarta. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích cho rằng thời điểm chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan rất quan trọng, diễn ra khi ASEAN đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để vượt qua bế tắc kéo dài nhiều năm về vấn đề Myanmar. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí trong các cuộc họp tại Philippines vào cuối tháng trước về việc cùng nhau hướng tới một lập trường chung trước Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo của khối vào tháng 11, sau khi xuất hiện những khác biệt về cách ASEAN nên hợp tác với chính quyền quân sự Myanmar. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Indonesia tái khẳng định cam kết đối với sự đoàn kết của ASEAN và cam kết ủng hộ các nỗ lực của khối nhằm lập lại hòa bình ở Myanmar. Tổng thống Prabowo kêu gọi thực hiện Đồng thuận Năm điểm của ASEAN thông qua đối thoại toàn diện, chấm dứt bạo lực và mở rộng tiếp cận nhân đạo.

Trong cuộc gặp song phương, Tổng thống Prabowo đánh giá chuyến thăm là “lịch sử và quan trọng”, nhấn mạnh rằng đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Thái Lan tới Indonesia trong hơn một thập kỷ. Ông cho biết Indonesia và Thái Lan có chung quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn để tăng cường quan hệ song phương và đóng góp vào một ASEAN thống nhất hơn. Thủ tướng Thái Lan Anutin cũng kêu gọi trao đổi cấp cao thường xuyên hơn, cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai thành viên sáng lập ASEAN sẽ giúp thúc đẩy ổn định khu vực đồng thời mở rộng hợp tác trong đầu tư, an ninh lương thực và năng lượng cũng như các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng Thái Lan Anutin đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các cuộc tập trận chung, chia sẻ thông tin và an ninh hàng hải.

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Bạo lực tiếp diễn ở miền Nam Thái Lan, 6 cảnh sát thương vong

VOV.VN - Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Mới đây nhất, ngày 2/8, một tổ công tác của cảnh sát tại tỉnh Narathiwat đã bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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