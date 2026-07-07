Thái Nguyên: Bứt tốc chặng nước rút chiến dịch 100 ngày số hóa dữ liệu

Tại trường Mầm non Cù Vân, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, dù trong thời gian nghỉ hè nhưng hàng chục giáo viên vẫn đang miệt mài phân loại, chỉnh lý hồ sơ giấy. Khoảng 50 mét tài liệu từ năm 2015 trở về trước đang được phân loại theo từng lĩnh vực, nội dung. Đến nay, trên 90% mét tài liệu được hoàn thành, số còn lại đang tiếp tục được tập trung xử lý.

Các đơn vị tại tỉnh Thái Nguyên khẩn trương xử lý, cập nhật và số hóa hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao, song với tinh thần trách nhiệm, các giáo viên đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa. Không chỉ với hồ sơ giấy, xã An Khánh cũng đã cập nhật trên 1.300 hồ sơ điện tử lên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đạt 77% kế hoạch.

Sự vào cuộc tích cực của lực lượng giáo viên đã giúp giảm tải đáng kể cho cán bộ chuyên trách, đồng thời từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, có cấu trúc, phục vụ công tác quản lý hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, cán bộ công chức cũng đã tập trung cao độ và nỗ lực hết mình để làm việc cả vào những ngoài giờ hành chính buổi tối và thứ Bảy, chủ Nhật.

“Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ công chức, xã An Khánh sẽ phấn đấu và hoàn thành đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch 132 của Ủy ban nhân dân tỉnh”, ông Dũng nói.

Còn tại xã Vô Tranh, hàng chục cán bộ, công chức đang liên tục nhập mục lục, đánh số, quét và lưu trữ tài liệu đã được chỉnh lý. Đến nay, gần 10.000 trang hồ sơ đã được số hóa. Trong tổng số hơn 264 mét tài liệu, địa phương đã chỉnh lý trên 20 mét và làm sạch các tài liệu có giá trị để phục vụ khai thác.

Khối lượng công việc lớn, song tiến độ vẫn được duy trì liên tục, thể hiện quyết tâm cao của địa phương trong thực hiện chiến dịch. Việc số hóa không chỉ giúp bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ mà còn nâng cao hiệu quả tra cứu, khai thác thông tin, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Cán bộ chuyên môn kiểm tra, phân loại hồ sơ lưu trữ trước khi thực hiện số hóa, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho dữ liệu điện tử của tỉnh Thái Nguyên

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Công chức Văn phòng UBND xã Vô Tranh chia sẻ, đội ngũ cán bộ là giáo viên của các nhà trường tham gia hỗ trợ công tác số hóa, chủ yếu là nhập dữ liệu theo sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Còn phân loại tài liệu thì còn đảm bảo đủ theo đúng quy định lưu trữ hay không thì là do cán mộ chuyên môn thực hiện và chúng tôi cũng hướng dẫn các bạn ấy hỗ trợ việc nhập liệu lên hệ thống để cho đảm bảo theo quy định.

Theo kế hoạch, Chiến dịch 100 ngày số hóa dữ liệu được tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ tại các sở, ban, ngành và 92 xã, phường trên địa bàn tỉnh, kéo dài đến ngày 12/7/2026. Đến nay, theo Sở Nội vụ Thái Nguyên, tỉnh đã lập và cập nhật hơn 121 nghìn hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trong đó, hơn 91 nghìn hồ sơ đã được cập nhật đầy đủ văn bản, tài liệu, đạt tỷ lệ 75%, tăng gần 8.900 hồ sơ.

Cùng với đó, công tác chỉnh lý tài liệu giấy được đẩy mạnh với tổng khối lượng đạt trên 24.480 mét tài liệu, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành chỉnh lý tài liệu từ năm 2015 trở về trước. Trong triển khai số hóa, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn gần 2.000 mét tài liệu có tần suất sử dụng cao để thực hiện số hóa; trong đó đã hoàn thành 1.678 mét, đạt 80%, với tổng số gần 5,8 triệu trang tài liệu được số hóa.

Sau hơn 90 ngày thực hiện chiến dịch, 80/113 cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành số hóa tài liệu có tần suất sử dụng cao từ năm 2015 trở về trước; nhiều đơn vị đạt kết quả cao như Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và một số địa phương.

Cán bộ, công chức tỉnh Thái Nguyên phối hợp rà soát, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu nhằm bảo đảm tính chính xác trong quá trình số hóa tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

Ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn như khối lượng tài liệu tồn đọng lớn, thiếu nhân lực chuyên môn về lưu trữ, công nghệ thông tin; việc chuẩn hóa, kết nối dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế.

“Cùng với việc hướng dẫn giải đáp kịp thời các vướng mắc cho các địa phương, đơn vị thì cơ quan thường trực cũng sẽ phải tiếp tục tăng cường cái việc hướng dẫn trực tiếp cho các cơ quan đơn vị theo hình thức là cầm tay chỉ việc. Thì ngoài ra thì cũng do điều kiện khó khăn của các địa phương, đơn vị về hạ tầng kỹ thuật, về kinh phí vân nên cũng rất cần có sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh. Có như vậy thì những cái mục tiêu đề ra trong kế hoạch 132 của Ủy ban dân tỉnh sẽ đạt được kết quả khả quan”, ông Sầm Văn Trân cho biết.

Cùng với chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, việc triển khai Chiến dịch 100 ngày số hóa dữ liệu đã cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Thái Nguyên trong chuyển đổi số. Qua đó từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.