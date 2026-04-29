中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên kiện toàn bộ máy, điều động 39 cán bộ chủ chốt

Thứ Tư, 14:51, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 29/4, Tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, nhằm kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã công bố các quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm đối với 39 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn. Đây là đợt điều động, luân chuyển cán bộ có quy mô lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

thai nguyen kien toan bo may, dieu dong 39 can bo chu chot hinh anh 1
Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Quyết định cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Trong số này, có 17 cán bộ được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Bí thư đảng bộ cấp xã và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

17 cán bộ được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư đảng bộ cấp xã; 5 cán bộ được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo tại các sở, ngành của tỉnh.

20260410_083449~2 (1).jpg

Tinh gọn để mạnh hơn – Thái Nguyên nâng cao hiệu lực lãnh đạo từ cơ sở

VOV.VN - Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình đổi mới và xây dựng Đảng hiện nay. Không chỉ nhằm giảm đầu mối, tinh giản biên chế, việc sắp xếp lại bộ máy còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn đó là nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt ở Thái Nguyên hội nghị công bố quyết định
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên: Xã, phường có ít nhất 1 thư viện, 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai để đến tháng 5/2026, mỗi xã, phường có ít nhất 1 điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ CHQS Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội