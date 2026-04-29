Thái Nguyên kiện toàn bộ máy, điều động 39 cán bộ chủ chốt

Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã công bố các quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm đối với 39 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn. Đây là đợt điều động, luân chuyển cán bộ có quy mô lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Quyết định cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Trong số này, có 17 cán bộ được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Bí thư đảng bộ cấp xã và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

17 cán bộ được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư đảng bộ cấp xã; 5 cán bộ được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo tại các sở, ngành của tỉnh.