Công bố Quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ CHQS Thái Nguyên

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1 trao quyết định, tặng hoa 2 cán bộ được điều động, luân chuyển

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Trần Viết Năng, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. Đại tá Ma Công Học, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên bàn giao chức trách, nhiệm vụ để nhận công tác mới trên cương vị Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.