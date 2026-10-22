Thái Nguyên lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng niềm tin số

Tháng 7/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo CVX với hơn 3.000 người tham gia, tổng số tiền giao dịch được cơ quan chức năng xác định khoảng 100 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, đưa ra các gói đầu tư và cam kết lợi nhuận cao.

Công an tỉnh Thái Nguyên tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho cán bộ, người dân, nhất là học sinh, sinh viên.

“Ban đầu tôi tham gia từ gói nhỏ, rồi đến gói đồng, gói bạc, gói vàng. Thế nhưng, sau một năm, tôi vẫn chẳng thấy tiền đâu, trong khi số tiền bỏ vào rất nhiều", một người tham gia cho biết.

Các đối tượng quảng bá mức sinh lời theo tháng, theo năm; có gói được giới thiệu có thể đem lại lợi nhuận gấp 10 lần sau 365 ngày. Tuy nhiên, theo lời khai của bị can Lê Trung Hiếu, một phần tiền huy động được đã được sử dụng cho mục đích cá nhân.

“Sau khi có được nguồn vốn, bản thân tôi sử dụng một phần để mua sắm cơ sở vật chất, đồng thời sử dụng vào các mục đích cá nhân", đối tượng Lê Trung Hiếu thừa nhận.

Vụ việc cho thấy những lời hứa lợi nhuận cao có thể được dùng để lôi kéo người tham gia, trong khi cách thức sử dụng tiền không minh bạch. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ đơn vị, mô hình đầu tư và căn cứ pháp lý; không chuyển tiền chỉ dựa trên lời mời gọi hoặc cam kết sinh lời bất thường. Đưa cảnh báo đến người dân kịp thời là một phần quan trọng của công tác phòng ngừa.

“Hiện nay, ngoài tuyên truyền qua loa truyền thanh, các buổi họp xóm... chúng tôi còn duy trì hai trang fanpage của Công an xã để tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật. Qua đó, người dân có thể theo dõi, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật", thiếu tá Dương Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng kết nối với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm thông qua các cộng đồng như “Cộng đồng KOL - Quản trị viên Thái Nguyên” và “Câu lạc bộ Niềm tin số xứ Trà”. Các kênh này tạo điều kiện trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp cảnh báo vi phạm; đồng thời giới thiệu những nội dung tích cực về con người, đời sống ở địa phương.

Chương trình tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, giúp cán bộ, người dân, nhất là học sinh, sinh viên, chủ động nhận diện và phòng tránh các rủi ro trên không gian mạng.

Anh Đồng Văn Hùng, chủ kênh YouTube Ẩm Thực Mẹ Làm chia sẻ: “Khi mình có một lượng người theo dõi nhất định, mỗi lời nói, mỗi bài đăng đều có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, người có sức ảnh hưởng không chỉ cần sáng tạo nội dung tốt mà còn phải có trách nhiệm với những thông tin mình chia sẻ. Đặc biệt, trong việc truyền tải thông tin chính thống, các KOL có thể trở thành cầu nối, giúp những thông tin đúng đắn, hữu ích đến gần hơn với người dân thông qua cách thể hiện dễ hiểu, gần gũi”.

Trong trường học, nội dung tuyên truyền tập trung vào cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện lời mời gọi đáng ngờ. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên cho rằng, người trẻ cần thận trọng trước khi chia sẻ nội dung chưa được xác minh, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân hay mã OTP cho người lạ.

“Theo em, mỗi sinh viên cần chủ động tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, không vội vàng lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng. Chúng em cũng cần cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay mã OTP cho người lạ. Đồng thời, mỗi bạn trẻ hãy tích cực chia sẻ thông tin cảnh báo lừa đảo để cùng nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh", sinh viên Nguyễn Thu Hiền cho biết.

Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị gặp mặt KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm trên không gian mạng và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) "Niềm tin số Xứ Trà"

Theo số liệu Công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp, trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 423 vụ với 428 người liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin xuyên tạc, tiêu cực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức hoặc chống phá Đảng, Nhà nước.

Đại tá Cao Quý Dương, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đối tượng đang lợi dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo và deepfake để tạo nội dung giả mạo, thao túng tâm lý. Một số đối tượng còn lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Trước tình hình này, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền từ các trường đại học, cao đẳng đến những điểm trường vùng sâu, vùng xa.

“Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong tuyên truyền đã được Công an tỉnh triển khai đồng bộ từ cơ sở, từ các trường đại học, cao đẳng đến những điểm trường vùng sâu, vùng xa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền số, phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, học sinh, sinh viên trong xây dựng văn hóa mạng an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ giảng đường đến mỗi gia đình", Đại tá Cao Quý Dương nhấn mạnh.

Từ ứng dụng công nghệ phát hiện, xử lý thông tin vi phạm đến phát huy vai trò của KOL, quản trị viên mạng xã hội và nâng cao nhận thức cho người dân, học sinh, sinh viên…, Thái Nguyên đang tăng cường các giải pháp phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng niềm tin cho người dân trên môi trường số.