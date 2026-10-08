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Khởi tố vụ vận chuyển lợn dương tính với dịch tả châu Phi ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 18:33, 08/10/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” sau khi phát hiện 16 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tại xã Kha Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 88C-261.93 do N.Q.T (SN 1993, trú tại xóm Yên Thịnh, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, đang vận chuyển nhiều con lợn có biểu hiện nhiễm bệnh.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 26 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 2,7 tấn. Theo khai nhận ban đầu, số lợn này được Trung mua tại xã Hiệp Lực để vận chuyển đi bán cho các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có Đ.V.G. (SN 1979, trú tại tổ dân phố 24, phường Linh Sơn).

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Thi hành quyết định khởi tố với Đ.V.G

16 con lợn dương tính với virus dịch tả châu Phi

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm số lợn tại nhà Đ.V.G. Kết quả cho thấy 16 con, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Trong số này có một con đã chết.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần ngăn ngừa thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.

Danh Thiết/VOV.VN
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