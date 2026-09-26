Thái Nguyên siết quản lý nhà đất dôi dư, không để thất thoát, lãng phí

Tiếp tục rà soát, xử lý nhà đất dôi dư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Hậu ký ban hành Công văn số 11807/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường quản lý, xử lý và sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh về rà soát, xử lý và đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm nhà, đất sau sắp xếp được quản lý, xử lý và sử dụng đúng quy định, phát huy hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đây là yêu cầu được UBND tỉnh đặt ra trong Công văn số 10622/UBND-KT ngày 20/8/2026 về đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và Công văn số 10993/UBND-NC ngày 27/8/2026 về tăng cường quản lý, xử lý và sử dụng số tài sản này.

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Sở Tài chính rà soát tài sản sử dụng không hiệu quả

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng. Các cơ sở sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, sai đối tượng hoặc có nguy cơ lãng phí cũng thuộc diện phải rà soát, xử lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản, báo cáo UBND tỉnh và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Đối với những cơ sở nhà, đất xuống cấp, không sử dụng được, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, qua đó sớm đưa tài sản vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt.

Cơ quan này đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những trường hợp chậm tiến độ, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định.

Việc tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm các phương án xử lý nhà, đất sau sắp xếp được triển khai thực chất, đúng quy định, hạn chế tình trạng tài sản công bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, định kỳ hằng quý, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh dự thảo báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ.

Việc tiếp tục rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp được Thái Nguyên đặt trong yêu cầu chung về quản lý chặt chẽ tài sản công, đưa các cơ sở đủ điều kiện vào khai thác, sử dụng, đồng thời kịp thời xử lý những tài sản không còn nhu cầu, sử dụng không hiệu quả hoặc có nguy cơ gây lãng phí.