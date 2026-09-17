Quản lý tài sản công tại Đắk Lắk: Quản chặt, khai thác hiệu quả

Sau sắp xếp, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk có 18 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, tổng diện tích gần 48.000m². Địa phương giữ lại 3 cơ sở, điều chuyển 2 cơ sở cho trường mầm non, 1 cơ sở cho đơn vị khác quản lý; 12 cơ sở dôi dư được giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, khai thác.

Tuy nhiên, đến nay mới có 5 cơ sở được cho thuê; 7 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá nhưng chưa tìm được tổ chức, cá nhân thuê.

Lãnh đạo xã Krông Ana báo cáo việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tại địa phương.

Qua giám sát tại xã Krông Ana và trước đó tại phường Buôn Ma Thuột, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều khó khăn trong xử lý tài sản công dôi dư. Một số trụ sở được đầu tư khá đồng bộ nhưng không còn nhu cầu sử dụng; vị trí hoặc quy hoạch không phù hợp khiến việc điều chuyển, khai thác gặp khó. Hồ sơ pháp lý của một số cơ sở hình thành qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ, thiếu thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại, gây khó khăn trong xác định giá trị và phương án xử lý.

Địa phương kiến nghị có cơ chế linh hoạt hơn về thời gian, phương thức cho thuê và xử lý trường hợp đấu giá nhiều lần không thành công; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về phân cấp, trình tự, thủ tục xử lý nhà, đất.

Bà Lê Đào An Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đề nghị với những cơ sở khó cho thuê, cần nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, nhất là làm thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Bà Lê Đào An Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát công năng từng trụ sở, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Với những cơ sở khó cho thuê, cần nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, nhất là làm thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại thôn, buôn, tổ dân phố.

“Ở một số địa phương nhiều trụ sở được xem xét để chuyển giao thực hiện các thiết chế văn hóa, hoặc là các trụ sở liên quan tới hoạt động của các thôn, buôn, khu phố sau khi sáp nhập đòi hỏi rộng hơn. Nếu sắp tới có chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, có thể xin phép được chuyển đổi công năng những trụ sở còn để không".

Nhiều cơ sở đã được phê duyệt đơn giá nhưng chưa tìm được tổ chức, cá nhân thuê.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở, báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách. Mục tiêu là vừa quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí, vừa tạo điều kiện đưa tài sản công vào sử dụng, khai thác hiệu quả.