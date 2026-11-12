Thái Nguyên xử lý 92% nhà, đất dôi dư, đứng thứ 4 cả nước

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 9/11/2026, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt khoảng 74,4% tổng số cơ sở phải xử lý. Riêng khối địa phương đạt tỷ lệ 73%.

Trong đó, Thái Nguyên đạt tỷ lệ 92%, đứng thứ 4 cả nước, sau Tuyên Quang (98%), Bắc Ninh (97,1%) và Lạng Sơn (96,9%).

Kết quả này cho thấy nỗ lực của tỉnh trong rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công, gắn với yêu cầu tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ sở làm việc của Tỉnh ủy Bắc Kạn (cũ) được chuyển giao, phục vụ hoạt động của Đại học Thái Nguyên

Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ góp phần giải quyết các cơ sở phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính mà còn hạn chế tình trạng nhà, đất bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí tài sản Nhà nước.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thành xử lý các cơ sở còn lại, Thái Nguyên chú trọng khai thác, bố trí và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất sau xử lý. Việc quản lý, sử dụng phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, đơn vị.

Qua đó, tỉnh hướng tới phát huy tối đa giá trị nguồn lực tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.